Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Η μονοτονία της καθημερινότητας σας καταβάλλει και σας στερεί κάθε δημιουργική πνοή. Αποδράστε με όποιο τρόπο κρίνετε εσείς και αναζητήστε τα ερεθίσματα εκείνα που θα σας ανεβάσουν… Κάποια σκληρή κρητική που θα ασκήσετε μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για οικογενειακές λογομαχίες ή για έναν διαπληκτισμό με ένα πολύ καλό σας φιλικό πρόσωπο. Στο χέρι σας είναι να μην το αφήσετε να συμβεί…

Ταύρος

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Δίδυμοι

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Καρκίνος

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρίπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Λέων

Ίσως να κινηθείτε δυναμικά και να κόψετε κάποιους δεσμούς που αισθάνεστε ότι σας κρατάνε δέσμιους και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Είστε πολύ δοτικοί, κάποιοι όμως σας εκμεταλλεύονται και σας απομυζούν. Δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσετε τον χαρακτήρα σας και να αλλάξετε την συμπεριφορά σας, απλά κάντε ένα καλό ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας.

Προσοχή όμως μην γκρεμίσετε τα πάντα γύρω σας…

Παρθένος

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Ζυγός

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Σκορπιός

Κάποιες απροσδιόριστες ανησυχίες θα έχετε, που θα χαλάσουν την καλή σας διάθεση. Εμπιστευτείτε τους φόβους σας σε δικούς σας ανθρώπους και θα χαλαρώσετε αισθητά. Βρείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί ανησυχία και τροφοδοτεί τις φοβίες σας και αποβάλλετε το από την ζωή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να χαρείτε τα όσα καλά έχετε κατακτήσει και να δημιουργήσετε χώρο για τα καινούργια.

Τοξότης

Είστε αποφασισμένοι σήμερα να περάσετε τις ιδέες σας και την τακτική σας στους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να πείσετε για την ορθότητα των σκέψεων και των κινήσεων σας. Η υγεία σας ωστόσο φαίνεται να σας απασχολεί. Μην υπερβάλετε αναφορικά με τις προληπτικές μεθόδους ή με εναλλακτικές θεραπείες και αποφύγετε να πειραματιστείτε με σκευάσματα που δεν σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

Αιγόκερως

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Υδροχόος

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Ιχθείς

Διαπιστώνετε κάπως καθυστερημένα ότι το χάσμα στην σχέση σας έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις και θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας και να κάνετε διορθωτικές κινήσεις πριν είναι πολύ αργά. Στον οικονομικό τομέα, κάποιες επενδύσεις σας δείχνουν τους πρώτους τους καρπούς, κάτι που σας έχει χαροποιήσει. Κινηθείτε με προσεκτικά βήματα και το μέλλον θα σας φέρει πολλά θαυμαστά…

