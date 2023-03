Leonardo DiCaprio: Υπάρχουν φήμες ότι επέστρεψε στην αγκαλιά της Gigi Hadid

Η Gigi Hadid και ο Leonardo DiCaprio περνούν και πάλι χρόνο μαζί. Πηγή ανέφερε στο περιοδικό «People» ότι οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο πάρτι πριν από τα Όσκαρ των Darren Dzienciol και Richie Akiva.

«Ο Leo και η Gigi ήταν κρυμμένοι σε μια περιοχή με τέντα, προσπαθώντας να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Δεν υπήρξε δημόσια έκφραση συναισθημάτων, αλλά ήταν μαζί, σχεδόν, όλη τη νύχτα και μόλις που μετακινήθηκαν από το σημείο τους», σημείωσε η πηγή.

As bae Leonardo DiCaprio isn’t one to miss out on a good party, he was one of the many celebrities who attended Richie Akiva’s & Darren Dzienciol’s pre-Oscar party held in Beverly Hills on Friday (March 10th) night.#LeonardoDiCaprio #Oscars2023 pic.twitter.com/PRzlSSPpFl