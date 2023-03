Shakira: Το τραγούδι μου είναι ένας ύμνος για τις απατημένες γυναίκες - Εμφανίστηκε με τον Bizarrap στην εκπομπή του Jimmy Fallon (video)

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο τραγούδι ήθελε να εκφράσει τα συναισθήματά της για το διαζύγιό της με τον Πικέ

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, και ο Αργεντινός παραγωγός ταξίδευαν από τις αντίστοιχες πόλεις διαμονής τους στη Νέα Υόρκη, για να εμφανιστούν στο πολύ γνωστό late night σόου του Jimmy Fallon. Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τα παιδιά της.

Για τη Σακίρα δεν ήταν η πρώτη φορά: είχε βρεθεί εκεί το 2014 με την κυκλοφορία του δέκατου στούντιο άλμπουμ της, στο οποίο ερμήνευσε ένα τραγούδι με τη Rihanna (Can't remember to forget you), το οποίο βοήθησε στην επανεκκίνηση της καριέρας της μετά τον γάμο της με τον Πικέ.

Φέτος, η τραγουδίστρια ήρθε για να ερμηνεύσει το τραγούδι του οποίου η κυκλοφορία έγινε τεράστια επιτυχία λόγω των στίχων και των υπαινιγμών για την απιστία του συζύγου της. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα μήνα μετά, το τραγούδι είναι νούμερο ένα παγκοσμίως: «Είναι μια τεράστια επιτυχία», δήλωσε ο Fallon στην αρχή της συνέντευξης με την τραγουδίστρια και τον παραγωγό, στην οποία και οι δύο αποκάλυψαν τα μυστικά της διαδικασίας πίσω από τη δημιουργία του κομματιού.

Η Σακίρα, αφού ξεκαθάρισε ότι τα παιδιά της βρίσκονταν στο ακροατήριο, είπε στον Fallon ότι η αρχική ιδέα να κάνει το τραγούδι σε συνεργασία με τον Bizarrap προήλθε από τον γιο της Milán: «Είναι επίσης μουσικός και γενικά τα παιδιά μου είναι οι σύμβουλοί μου. Ο Milán ήταν αυτός που μου είπε: "Πρέπει να συνεργαστείς με τον Bizarrap". Έστειλε, μάλιστα, ένα φωνητικό μήνυμα στον μάνατζέρ μου λέγοντάς του ότι έπρεπε να το κάνουμε γιατί θα γινόμασταν νούμερο ένα».

Πριν ερμηνεύσει το τραγούδι ζωντανά, η τραγουδίστρια εξήγησε την τεράστια συγκίνηση που ένιωθε για το γεγονός ότι ο κόσμος «αγκάλιασε» αμέσως αυτό το τραγούδι. Από την άλλη, ο Bizarrap είπε ότι είναι εμπνευσμένο από δύο ρυθμούς των Depeche Mode.

«Το τραγούδι έχει γίνει ένας ύμνος για πολλές γυναίκες. Είχα μια δύσκολη χρονιά μετά τον χωρισμό μου. Το να γράψω αυτό το τραγούδι ήταν ένας πολύ υγιής τρόπος να διοχετεύσω τα συναισθήματά μου. Από τότε που το κυκλοφορήσαμε δεν αισθάνομαι ότι έχω θαυμάστριες εκεί έξω, αλλά μια αδελφότητα γυναικών που έχουν περάσει το ίδιο πράγμα και έχουν υπομείνει τόσα άσχημα πράγματα όσα και εγώ. Πολλές γυναίκες εκεί έξω έχουν βρει μια φωνή που τις αντιπροσωπεύει».



Πηγή: skai.gr

