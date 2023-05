Leonardo DiCaprio: Οι φίλοι του είναι θυμωμένοι με τη Gigi Hadid – Δεν τον βλέπουν πια

Η ερωτική ζωή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο βρίσκεται συχνά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά συνήθως επειδή έχει αποκτήσει μια νέα κοπέλα που είναι αρκετά νεότερη από αυτόν.

Αυτή τη φορά, ο 48χρονος ηθοποιός γίνεται πρωτοσέλιδο επειδή οι φίλοι του πιστεύουν ότι η Gigi Hadid, η οποία είναι 28 ετών, είναι η αιτία που δεν τον αφήνει να δει τους φίλους του.

Άνθρωπος που μίλησε στο «RadarOnline» για τον διάσημο ηθοποιό ανέφερε ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ιδιαίτερα απασχολημένος τον τελευταίο καιρό. «Είναι λιγότερο διαθέσιμος για βραδιές πόκερ και πάρτι και οι φίλοι κατηγορούν τη Gigi ότι μονοπωλεί όλο του τον χρόνο», είπε ο ίδιος.

Gigi Hadid at an event at La Petite Maison restaurant in Cannes, France. pic.twitter.com/XLtNNjQOm7