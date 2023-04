Leonardo DiCaprio: Αρνείται ότι βγαίνει με το 28χρονο μοντέλο Maya Jama – Οι θαυμαστές του τον κοροϊδεύουν ότι είναι… μεγάλη

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, εικάζεται ότι έχει όριο ηλικίας για τις γυναίκες με τις οποίες βγαίνει. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι παρατάει όλες τις φιλενάδες του, περίπου, τη στιγμή που κλείνουν τα 25. Ο κατάλογος είναι μακρύς και τα στοιχεία τον φέρνουν, μάλλον, σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, οι πρόσφατες φήμες που τον συνδέουν με την Τζαμά, ίσως, δείχνουν ότι ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ θέλει να διαψεύσει όλες αυτές τις φήμες καθώς η Τζαμά είναι ήδη 28 χρόνων.

Leonardo DiCaprio’s dating history. Interesting pattern, when his girlfriend reaches age 25, he dumps her. pic.twitter.com/cY40kxkmHC