Robert De Niro: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του μετά τη γέννηση της κόρης τους

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν έκαναν την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης τους στις Κάννες.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας «Killers of the Flower Moon» στην οποία ο Ντε Νίρο πρωταγωνιστεί, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές και τον διάσημο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε.

