Ο «καλόκαρδος» Brad Pitt: Άφησε ηλικιωμένο γείτονά του να ζει χωρίς ενοίκιο για χρόνια στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες

Ο Μπραντ Πιτ άφηνε τον 105χρονο γείτονά του να ζει χωρίς ενοίκιο στο πρώην πλέον κτήμα του στο Λος Άντζελες, αξίας 39 εκατομμυρίων δολαρίων, για χρόνια, αποκάλυψε η σταρ Elvira Cassandra Peterson σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος πούλησε την έπαυλή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες τον Μάρτιο, ήταν ο τέλειος γείτονας για τον ηλικιωμένο φίλο του μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Η 71χρονη Peterson, η οποία έγινε γειτόνισσα με τον Πιτ, αφού του πούλησε το σπίτι της το 1994, είπε ότι ο ηθοποιός είχε χτίσει την έπαυλή του, ενώ είχε αγοράσει και κάποια άλλα κτήματα.

Brad Pitt has just sold an estate he's owned for almost 3 decades, an estate he used to sharpen his pretty amazing architectural skills. Brad sold the property for $39 million, pretty impressive since he bought it from Elvira (aka Cassandra Peterson) back in 1994 for $1.7M. pic.twitter.com/sEX1zXJm15