Με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ τιμήθηκε χθες ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός Λένι Κράβιτζ (Lenny Kravitz).

Το αστέρι με τον αριθμό 2.774 τοποθετήθηκε στην οδό 1750 Vine Street, μπροστά από τον ιστορικό πύργο της Capitol Records, ενώ ο τραγουδιστής απολάμβανε τη μοναδική του στιγμή, αναφέρει το People.

«Είναι απίστευτη τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την οδό. Το να βρίσκομαι με όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που έχουν κάνει απίστευτα πράγματα στη ζωή τους είναι τιμή» είπε ο Κράβιτζ σε δηλώσεις του στο περιοδικό.

«Ποτέ δεν το σκέφτηκα. Όπως είπα, όταν ήμουν παιδί, περπατούσα πάνω-κάτω σε αυτούς τους δρόμους, αλλά πάντα σκεφτόμουν πού θα κοιμηθώ εκείνη τη νύχτα. Το να το έχω τώρα αυτό το αστέρι το νιώθω τόσο σουρεαλιστικό και είμαι πραγματικά ευγνώμων» συμπλήρωσε.

«Σημαίνει τα πάντα» είπε ο ίδιος για το γεγονός ότι ήταν περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα στην τελετή (η κόρη του, Ζόι και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον μίλησαν για εκείνον στην εκδήλωση),

«Το αστέρι είναι ένα όμορφο πράγμα, αλλά αν δεν είχα τους ανθρώπους με τους οποίους θα το μοιραζόμουν, δεν θα ήταν το ίδιο. Το να έχω τόσους πολλούς εδώ που με γνωρίζουν σε όλη μου τη ζωή και που περπάτησαν μαζί μου αυτό το ταξίδι είναι το πραγματικό δώρο».

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το παρών η Μάρλα Γκιμπς (Marla Gibbs) και οι Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) και Βέρνταϊν Ουάιτ (Verdine White).

Ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής ετοιμάζει το 12ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Electric Blue Light» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Μαΐου προτού ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία σε 13 χώρες το φετινό καλοκαίρι.

