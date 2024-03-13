Λογαριασμός
Είδηση! Κιμ Καρντάσιαν και Μπιάνκα Σένσορι για πρώτη φορά μαζί σε συναυλία του Κάνιε Γουέστ - Βίντεο

Η Μπιάνκα Σενσόρι ήταν ντυμένη – ελαφρά

Kanye West

Άφωνοι έμειναν οι φανς του Κάνιε Γουέστ (Kanye West)σε συναυλία για την παρουσίαση του δίσκου του Vultures 1, χθες το βράδυ

Ανάμεσα στους θεατές στην πρώτη σειρά καθόταν – μαζί – η πρώην σύζυγος Κιμ Καρντάσιαν με την νυν σύντροφο,  Μπιάνκα Σένσορι. 

Οι δύο γυναίκες έκαναν  την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στην συναυλία, διαψεύδοντας τις φήμες περί έχθρας. 

Η Μπιάνκα Σενσόρι ήταν ντυμένη – ελαφρά, αλλα ντυμένη, με ροζ φανελάκι και άσπρο, αδιαφανές καλσόν. 

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η 29χρονη συνήθως γυμνή «σύζυγος» του Γουέστ φαίνεται με ένα ροζ τοπ να βιντεοσκοπεί τη συναυλία με το κινητό της ενώ η Κιμ στέκεται δίπλα της.

Μαζί τους ήταν και τα παιδιά της Κίμ με τον Γουέστ, Νορθ, Ψαλμ και Σικάγο.

Πηγή: skai.gr

