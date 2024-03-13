Άφωνοι έμειναν οι φανς του Κάνιε Γουέστ (Kanye West)σε συναυλία για την παρουσίαση του δίσκου του Vultures 1, χθες το βράδυ
Ανάμεσα στους θεατές στην πρώτη σειρά καθόταν – μαζί – η πρώην σύζυγος Κιμ Καρντάσιαν με την νυν σύντροφο, Μπιάνκα Σένσορι.
Οι δύο γυναίκες έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στην συναυλία, διαψεύδοντας τις φήμες περί έχθρας.
Η Μπιάνκα Σενσόρι ήταν ντυμένη – ελαφρά, αλλα ντυμένη, με ροζ φανελάκι και άσπρο, αδιαφανές καλσόν.
Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η 29χρονη συνήθως γυμνή «σύζυγος» του Γουέστ φαίνεται με ένα ροζ τοπ να βιντεοσκοπεί τη συναυλία με το κινητό της ενώ η Κιμ στέκεται δίπλα της.
Μαζί τους ήταν και τα παιδιά της Κίμ με τον Γουέστ, Νορθ, Ψαλμ και Σικάγο.
