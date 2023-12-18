Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Demi Lovato και ο Καναδός μουσικός Jordan Lutes αρραβωνιάστηκαν. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την είδηση στους λογαριασμούς του στο Instagram, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Η Lovato έγραψε στην ανάρτησή της: «… Η χθεσινή νύχτα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα παντρευτώ τον έρωτα της ζωής μου. Σ' αγαπώ μωρό μου».

Ο Jordan Lutes ανέφερε, επίσης, στο Instagram: «Χθες ζήτησα από την καλύτερή μου φίλη να με παντρευτεί και εκείνη είπε ναι.

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα και δόξα τω Θεώ τώρα δεν θα χρειαστεί να το κάνω ποτέ. Αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Είμαι τόσο ερωτευμένος μαζί σου».

Το ζευγάρι βγαίνει εδώ και ένα χρόνο και γνωρίστηκαν, ενώ δούλευαν μαζί στο άλμπουμ «Holy Fvck» της Lovato, το 2022. Η Lovato και ο Lutes γιόρτασαν τον αρραβώνα τους με την οικογένειά τους σε ένα εστιατόριο, σύμφωνα με το People.

Η Lovato είχε αρραβωνιαστεί τον ηθοποιό Max Ehrich τον Ιούλιο του 2020, αλλά η σχέση τους δεν κράτησε πολύ. Η Lovato έγινε γνωστή στην ταινία «Camp Rock» του Disney Channel το 2008, εμφανιζόμενη στο πλευρό των Jonas Brothers, πριν συνεχίσει να έχει μια επιτυχημένη μουσική καριέρα.

Το 2021 αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε ηλικία 15 ετών, ενώ εργαζόταν για τη Disney.

