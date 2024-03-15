Μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την καθημερινότητά της ως νέα μητέρα δημοσίευσε στο Instagram η Kourtney Kardashian, με μια εξ αυτών να προκαλεί αντιδράσεις.

Η 44χρονη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε στον φακό την ώρα που έκανε άντληση γάλακτος από το στήθος της. «Αυτή είναι η ζωή», έγραψε στην ανάρτησή της, με αρκετούς χρήστες στα social media να την επικρίνουν για την επιλογή της να παρουσιάσει δημόσια αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι που αντέδρασαν θετικά σε αυτή τη δημοσίευση.

