Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kourtney Kardashian: Κάνει άντληση γάλακτος από το στήθος της και το «διαφημίζει» στο Instagram...

«Αυτή είναι η ζωή», έγραψε στην ανάρτησή της

Kourtney Kardashian

Μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο από την καθημερινότητά της ως νέα μητέρα δημοσίευσε στο Instagram η Kourtney Kardashian, με μια εξ αυτών να προκαλεί αντιδράσεις. 

Kourtney Kardashian

Η 44χρονη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε στον φακό την ώρα που έκανε άντληση γάλακτος από το στήθος της. «Αυτή είναι η ζωή», έγραψε στην ανάρτησή της, με αρκετούς χρήστες στα social media να την επικρίνουν για την επιλογή της να παρουσιάσει δημόσια αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι που αντέδρασαν θετικά σε αυτή τη δημοσίευση. 

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark