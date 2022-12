Kourtney Kardashian: Ο σύζυγός μου έχει φετίχ στο σεξ με τα πόδια

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της έχει φετίχ στο σεξ με τα πόδια. Η 43χρονη Κόρτνεϊ δεν ήταν ποτέ εκείνη που απέφευγε να μιλήσει για τα προσωπικά της και τώρα που είναι παντρεμένη με τον Travis Barker, ακόμα λιγότερο.

Έτσι, λοιπόν, πέρασε από τον ανιχνευτή ψεύδους του «Vanity Fair» και έκανε μερικές «πικάντικες» αποκαλύψεις για τα σεξουαλικά φετίχ του αγαπημένου της συζύγου.

Στο βίντεο, η Κόρτνεϊ εμφανίζεται μαζί με την αδελφή της Khloé, η οποία της έκανε κάποιες από τις πικάντικες ερωτήσεις: «Έχει ο Travis φετίχ με τα πόδια σου;», ρώτησε η Khloé. «Πιθανώς, ναι», απάντησε η ίδια.

«Έλα τώρα, είμαστε όλοι ενήλικες εδώ. Εχεις κανένα φετίχ;», ρώτησε η αδελφή της. «Δεν θα έλεγα ότι έχω κάτι άγριο ή τρελό», παραδέχτηκε η κυρία Barker.

Ωστόσο, η Khloé επέμενε να αποκαλύψει περισσότερα η αδελφή της. «Γούνες;», τη ρώτησε ξανά. «Το πιο κοντινό θα ήταν το Halloween», εξομολογήθηκε η Κόρτνεϊ, λέγοντας ότι εκείνη και ο Barker δεν κατάφεραν να συνευρεθούν ερωτικά στη γιορτή αυτή φέτος, αλλά το έκαναν με τις στολές του «True Romance» το 2021.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο ντράμερ των Blink-182 ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Μάιο του 2021 και παντρεύτηκαν στη Σάντα Μπάρμπαρα ένα χρόνο αργότερα.

Sisters tell each other everything, right?



Kourtney Kardashian Barker and Khloé Kardashian take VF’s infamous Lie Detector Test. https://t.co/42UZtSHdBX