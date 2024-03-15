Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν ένας συμβιβασμός θεωρείται επιτυχία ή μερική αποτυχία; Σημασιολογικά, ο συμβιβασμός οδηγεί σε ένα συμβιβασμένο αποτέλεσμα ή προϊόν. Επομένως, θα έλεγε κανείς πως αυτό είναι σίγουρα αποτυχία. Όμως ποια είναι τα κριτήρια;

Η επίτευξη του 100% του επιθυμητού αποτελέσματος, δεν μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος επιτυχίας- είναι πολύ περιοριστικός. Ίσως, η μαγεία του συμβιβασμού είναι ότι μας δείχνει ότι όχι μόνο μπορούμε να επιβιώσουμε, αλλά μπορούμε επίσης να είμαστε ενεργά ευτυχισμένοι με λιγότερα απ’ όσα νομίζουμε. Μας διδάσκει ότι είμαστε πιο δυνατοί και πιο ανθεκτικοί. Αν μπορούσαμε να αποδεχτούμε αυτό το κριτήριο, θα αρχίζαμε να βλέπουμε τον συμβιβασμό ως πηγή ανάπτυξης και εμπλουτισμού. Σωστά;

Ο μύθος της εύκολης επιτυχίας με κάθε κόστος

Έχουμε μπει τόσο πολύ μέσα στη νοοτροπία της επιδίωξης να γίνουμε αφεντικά. Ο κόσμος το απαιτεί από εμάς. Εμείς οι γυναίκες, υποτιμάμε και περιορίζουμε κάθε μέρα της ζωής μας, για διάφορους λόγους. Πολύ νέες και άπειρες αρχικά, πολύ μεγάλες και μη ελκυστικές αργότερα. Πολύ αδύνατες, πολύ χοντρές, πολύ χαριτωμένες ή όχι αρκετά χαριτωμένες, πολύ κοριτσάκια ή πολύ αγοροκόριτσα. Ακατάλληλες για την επιστήμη (ή τουλάχιστον αυτό λένε) ή πολύ ρομαντικές, ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Ακατάλληλες για ηγεσία. Για να πετύχουμε, πρέπει να ιδρώσουμε διπλά. Να απαιτούμε πολλά από τον εαυτό μας, να μην σκοντάφτουμε ούτε μια φορά.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και μια υπερ-ανταγωνιστική και καπιταλιστική κοινωνία, η οποία θέτει την οικονομική επιτυχία και τον πλούτο ως την απόλυτη (ή σχεδόν τη μοναδική) παγκόσμια αξία, κατά προτίμηση επιδεικνυόμενη, στο πρόσωπο οποιουδήποτε συναντήσουμε στο δρόμο μας. Πώς αφήνουμε τον φόβο της αποτυχίας, τη μανία της τελειομανίας, την ευτυχισμένη βιτρίνα μας πίσω από την οποία κρυβόμαστε; Αποδεχόμενες την πιθανότητα συμβιβασμού, και επομένως αυτού που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία.

Η τάση Girlfailure

Τι θα γινόταν αν, αντί να προβάλλουμε αδιάκοπα τα επιτεύγματά μας, ακόμα και τα ψεύτικα και υπερβολικά, παραδεχόμασταν με ειλικρίνεια ότι αντιμετωπίζουμε κάποιες αποτυχίες, χρησιμοποιώντας αυτές τις αποτυχίες για να μάθουμε και να χτίσουμε; Αυτό φαίνεται ότι αναρωτήθηκαν χιλιάδες άλλα κουρασμένα κορίτσια πριν από εμάς, εγκαινιάζοντας το hashtag #girlfailure στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο σήμερα συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες βίντεο και πάνω από 11,4 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Ένα κοινό συναίσθημα, λοιπόν, που κάτω από ένα στρώμα αυστηρής και πικρής ειρωνείας αναρωτιέται, σχεδόν ανήσυχα: τι θα γινόταν αν ήμασταν όλες λίγο αποτυχημένες;

Αλληλεγγύη στην αποτυχία

Σύμφωνα με τη Sarah Jones, η οποία γράφει στην Teen Vogue, υπάρχει ένα στοιχείο παρηγοριάς και δημιουργίας κοινότητας σε αυτού του είδους το περιεχόμενο. Βλέποντας άλλα κορίτσια να μιλούν, ειρωνικά ή όχι, για το τι έχουν κάνει λάθος, βλέποντας παραδείγματα αποτυχίας κοριτσιών σε βιβλία, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, συμβιβαζόμαστε με τις αδυναμίες μας και ανακτούμε την επιθυμία να προσπαθήσουμε ξανά. Και για άλλη μια φορά, η έννοια της γυναικείας αλληλεγγύης έρχεται να μας βοηθήσει, η οποία, παρά τον κατακερματισμό της σε δύο εκατομμύρια πυρήνες και κινήσεις, όταν τη βλέπουμε από ψηλά, μοιάζει πάντα πιο πλούσια. Είμαστε κορίτσια μαζί, θα αποτύχουμε αναπόφευκτα μαζί και θα αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας μαζί.

