Η διάσημη τραγουδίστρια Έλι Γκούλντινγκ μιλώντας στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, δήλωσε ότι η μουσική βιομηχανία σήμερα εφαρμόζει καλύτερα μέτρα προστασίας για τους νέους καλλιτέχνες από ό,τι όταν ξεκίνησε την καριέρα της, το 2010. Παραδέχτηκε ότι είχε νιώσει «δυσφορία» όταν δούλευε σε στούντιο με άνδρες παραγωγούς.

«Σίγουρα πιστεύω ότι το τοπίο έχει αλλάξει λίγο, ειδικά μετά το κίνημα MeToo», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια συμπληρώνοντας ότι η δική της δισκογραφική εταιρεία διαθέτει πλέον συνοδούς για τους νέους καλλιτέχνες.

«Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους να συνεχίσουν να αποκαλύπτουν τις προσωπικές τους ιστορίες, επειδή ξέρω ότι συνέβαιναν πολλά και απλά δεν μιλούσαν γι' αυτά», συμπλήρωσε.

Ellie Goulding Says ‘The Landscape Has Changed’ Since #MeToo: ‘I Realized That I Wasn’t Alone’ https://t.co/rIJjHrI4eC — billboard (@billboard) December 29, 2023

Στην ερώτηση αν είχε νιώσει και η ίδια ευάλωτη όταν εργαζόταν σε στούντιο ηχογράφησης, είπε: «Είχα εμπειρίες τις οποίες, μέσα στο μυαλό μου, κατά κάποιο τρόπο εξομάλυνα και σκεφτόμουν ότι «ίσως αυτό να είναι απλώς κάτι»».

Και συνεχίζει: «Ξέρετε όπως όταν μπαίνεις σε ένα στούντιο και μετά ο παραγωγός σε ρωτάει αν θέλεις να πάτε για ένα ποτό. Και είμαι αρκετά ευγενικός άνθρωπος, δεν μου αρέσει να απογοητεύω τους ανθρώπους. Οπότε έλεγα, «Ναι, σίγουρα, πάμε για ένα ποτό». Και μετά κατά κάποιο τρόπο γινόταν κάτι ερωτικό, ενώ δεν θα έπρεπε».

Στην προσπάθεια της να καταλάβει αν έφταιγε εκείνη και ακούγοντας παρόμοιες ιστορίες από άλλες γυναίκες μουσικούς «συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν καθόλου μόνη σε αυτό. Δεν ήμουν μόνο εγώ, που ήμουν ιδιαίτερα φιλική».

«Ήταν κάτι το ανομολόγητο όταν δούλευες με άνδρες παραγωγούς, αυτό ήταν σχεδόν σαν προσδοκία, κάτι που ακούγεται τρελό για μένα να το λέω δυνατά, και σίγουρα δεν θα συνέβαινε τώρα. Εννοώ, πολύ σπάνια, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει πραγματικά», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

