Κλόε Καρντάσιαν και Τρίσταν Τόμσον περιμένουν δεύτερο παιδί, αν και χωρισμένοι

Το πρώην ζευγάρι θα αποκτήσει το δεύτερο του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

H star του reality « Keeping up with the Kardashians» και ο 31χρονος μπασκετμπολίστας Τρίσταν Τόμσον, που έχουν μια one- off σχέση από το 2016 έχουν ήδη μια τετράχρονη κόρη που ονομάζεται True.

Η Kardashian είχε μιλήσει στο παρελθόν για τις πιθανές μάχες της με το να μείνει έγκυος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η True θα έχει έναν αδερφάκι που συνελήφθη τον Νοέμβριο», είπε ο εκπρόσωπός της.

«Η Khloe είναι απίστευτα ευγνώμων στην εξαιρετική παρένθετη για μια τόσο όμορφη ευλογία».

Η 39χρονη ζήτησε επίσης «ευγένεια και ιδιωτικότητα» μετά την ανακοίνωση για να της επιτραπεί να επικεντρωθεί στην αυξανόμενη οικογένειά της.

Το ζευγάρι χώρισε τον Ιανουάριο αφού αποκαλύφθηκε ότι ο παίκτης των Chicago Bulls είχε αποκτήσει ένα παιδί με μια άλλη γυναίκα ενώ ήταν μαζί με την Kardashian.

