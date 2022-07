Η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι έχει πλέον βγάλει την προστατευτική μάσκα και ποζάρει συχνά στα social media.

Κάθε ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου στα social media γίνεται αμέσως viral, καθώς η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι, αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι το απόλυτο πρότυπο ψυχικού σθένους και αισιοδοξίας μετά από μια τόσο μεγάλη αντιξοότητα.

Η ίδια, αν και ακόμη έχει μακρύ δρόμο μέχρι την αποκατάσταση της υγείας της, έχει πλέον βγάλει εδώ και καιρό την προστατευτική μάσκα και ποζάρει συχνά στα social media.

Μάλιστα στην πιο πρόσφατη ανάρτηση που έκανε τονίζει πως η ευτυχία είναι επιλογή και την βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή φορώντας ένα όμορφο, πολύχρωμο καλοκαιρινό outfit.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Happiness is a choice. Be grateful, slow down, enjoy life» (η ευτυχία είναι επιλογή - να είσαι ευγνώμων - να μειώνεις ρυθμούς - να απολαμβάνεις τη ζωή).

