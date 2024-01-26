Όχι μία, αλλά 129 τσάντες Balenciaga σε διάφορα μεγέθη, στιλ και χρώματα διαθέτει σε μία από τις ντουλάπες της η Κιμ Καρντάσιαν.

Η αμφιλεγόμενη σταρ του ριάλιτι The Kardashians με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας ξενάγησε στην τεράστια-ανοιχτή ντουλάπα της μόνο με τσάντες.

Η 43χρονη στέκεται στη μέση του βεστιάριου και προσπαθεί να θυμηθεί πόσες τσάντες έχει.

«Νομίζω ότι είναι 130...όχι, είναι 129», λέει η ίδια.

Υπενθυμίζεται πως η Κιμ Καρντάσιαν ανακυρήχθηκε για πρώτη φορά ως Balenciaga ambassador το 2019 και έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες του οίκου ενώ το 2021 συνόδευσε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Demna Gvasalia, στο Met Gala.

Ωστόσο η ίδια έλαβε αρνητικά σχόλια καθώς οι χρήστες επικεντρώθηκαν στο ότι ο οίκος το 2022 είχε δεχτεί δριμεία κριτική όταν σε καμπάνια όπου πρωταγωνιστούσαν παιδιά, τα έβαλε να κρατούν αρκουδάκια δεμένα με δερμάτινους ιμάντες που θύμιζε σαδομαζοχιστικές πρακτικές.

Αν υπολογίσει κανείς το κόστος κάθε τσάντας περίπου στα 3 χιλιάδες ευρώ, τότε όλες οι τσάντες κοστίζουν σχεδόν... 400.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.