Κιάρα Φεράνι: Το επικοινωνιακό λάθος της influencer και 1 εκ. ευρώ

Η διάσημη Ιταλίδα ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι παραδέχθηκε σήμερα ένα «επικοινωνιακό σφάλμα» και δήλωσε πως θα προσφέρει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε ένα παιδικό νοσοκομείο, αφότου της επιβλήθηκε από την αντιμονοπωλιακή αρχή της Ιταλίας πρόστιμο για παραπλανητικούς φιλανθρωπικούς ισχυρισμούς, που συνδέονταν με τις πωλήσεις ενός χριστουγεννιάτικου κέικ.

Η υπόθεση προκάλεσε σωρεία αρνητικών αντιδράσεων σε βάρος της Φεράνι, μίας από τις γνωστότερες παγκοσμίως influencer της μόδας με σχεδόν 30 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ενώ ακόμα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι άσκησε κριτική στο πρόσωπό της το Σαββατοκύριακο που πέρασε.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ιταλίας AGCM ανακοίνωσε την επιβολή του προστίμου ύψους 1,075 εκατομμυρίων ευρώ την Παρασκευή, αφότου ανακάλυψε πως οι καταναλωτές παραπλανήθηκαν στο να πιστέψουν ότι αγοράζοντας ένα κέικ παντόρο με το εμπορικό σήμα της Φεράνι, συνεισέφεραν σε μια φιλανθρωπία υπέρ ενός παιδικού νοσοκομείου.

Το γλυκό παντόρο είναι μια άλλη εναλλακτική του διασημότερου πανετόνε.

«Συνειδητοποιώ ότι υπέπεσα σε ένα επικοινωνιακό σφάλμα... ήταν λάθος μου, καλή τη πίστη, να συνδέσω, μέσω των επικοινωνιών μου, μια εμπορική δραστηριότητα με μια φιλανθρωπική», ανέφερε η Φεράνι σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Η 36χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη και σχεδόν δάκρυσε όταν είπε πως θα κάνει δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ στο Regina Margherita, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Τορίνο, που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης.

Επιπλέον, η Φεράνι δήλωσε πως θα ασκήσει έφεση κατά του προστίμου της AGCM, χαρακτηρίζοντάς το «δυσανάλογο και άδικο» και διαβεβαίωσε πως εάν καταφέρει να μειωθεί το πρόστιμό σε βάρος της, θα προσθέσει το ποσό αυτό της μείωσης στη δωρεά που θα κάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

