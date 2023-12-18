Στις 18 Δεκεμβρίου 1963, στη μικρή πόλη Σόνι της Οκλαχόμα, ΗΠΑ, γεννήθηκε ο William Bradley Pitt‎‎, ένα μικρό αγόρι που έμελλε να γίνει ένας από τους διασημότερους ηθοποιούς και πιο γοητευτικούς άνδρες του πλανήτη.

Happy 60th Birthday to Brad Pitt 🥂🌹 pic.twitter.com/sfprs3w6Sl December 18, 2023

Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) σήμερα γίνεται 60 ετών – απίστευτο – και μοιάζει πιο ωραίος από ποτέ. Είναι καθαρά το είδος του άνδρα που γίνεται καλύτερος όσο περνάνε τα χρόνια, όπως το καλό κρασί.

Happy 60th Birthday - Brad Pitt

Celebrating his 60th birthday, Brad Pitt revels in the festivities alongside his girlfriend, who is half his age, marking a year of romance! pic.twitter.com/qoIiZkk7eI — Gordon News (@GordonPull65866) December 18, 2023

Ο Πιτ σαν νέος ηθοποιός, προσπαθούσε την δεκαετία του 80 να καθιερωθεί στον χώρο κάνοντας «περάσματα» σε ταινίες που δεν έγιναν επιτυχίες, εμφανίστηκε σε τέσσερα επεισόδια της σαπουνόπερας Dallas, ακόμα και μια γκεστ εμφάνιση στη σειρά 21 Jump Street.

Ακολούθησαν διάφοροι β’ ρόλοι σε τηλεοπτικές σειρές και τηλεταινίες και ξαφνικά - μπαμ! Το 1991 έπαιξε τον άγνωστο ταξιδιώτη που αποπλανεί τη Τζίνα Ντέιβις στην ταινία Θέλμα & Λουίζ , τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στο Χόλυγουντ! Μάλιστα η ερωτική σκηνή με τη Τζίνα Ντέιβις θεωρείται ότι καθιέρωσε τον Πιτ ως σύμβολο του σεξ.

Το Χόλυγουντ βρήκε τον επόμενο πρωταγωνιστή του και οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη τον νεό τους έρωτα.

Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε μεγάλες παραγωγές όπως στις ταινίες Το Ποτάμι Κυλάει Ανάμεσά Μας (A River Runs Through It, 1992) και Συνέντευξη με έναν Βρυκόλακα (Interview with the Vampire, 1994).

Κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ταινία Θρύλοι του Πάθους (Legends of the Fall, 1994) παίζοντας μαζί με τον Άντονι Χόπκινς.

Happy Birthday to the one and only Brad Pitt, the sexiest man alive is 60 years old and is still the sexiest man alive. My first celebrity crush, my forever crush, and my king. 🐐😍❤️🎁🎂 pic.twitter.com/ipskoItDQr — lipton (@lipton123) December 18, 2023

Το 1995 πρωταγωνίστησε στο επιτυχημένο αστυνομικό θρίλερ Seven του Ντέιβιντ Φίντσερ και στην ταινία Οι Δώδεκα Πίθηκοι (12 Monkeys) που του χάρισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα β' ανδρικού ρόλου και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Τέσσερα χρόνια μετά, πρωταγωνίστησε στην καλτ ταινία Fight Club και το 2001 στην εισπρακτική επιτυχία Η Συμμορία των Έντεκα (Ocean's Eleven) και στις δύο συνέχειες Η Συμμορία των Δώδεκα (Ocean's Twelve, 2004) και Η Συμμορία των Δεκατριών (Ocean's Thirteen, 2007).

Το 2008 έλαβε την δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον (The Curious Case of Benjamin Button) και το 2012 την τρίτη του υποψηφιότητα για το Moneyball.

Παντρεύτηκε δύο από τις πιο ωραίες σταρ του Χόλυγουντ (Τζένιφερ Άνιστον και Αντζελίνα Τζολί με την οποία έχουν έξι παιδιά).

Χώρισε με ένα πολύκροτο διαζύγιο και συνέχισε να ωριμάζει και να... ομορφαίνει.

Πλέον, ο Πιτ έχει δική του εταιρεία παραγωγής, την Plan B Entertainment, η οποία περιλαμβάνει και την παραγωγή των βραβευμένων με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Ο Πληροφοριοδότης (The Departed, 2007) και 12 Χρόνια Σκλάβος (12 Years a Slave, 2013).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.