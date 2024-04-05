Η Αντζελίνα Τζολί ισχυρίζεται ότι η σωματική κακοποίηση του πρώην συζύγου της, Μπραντ Πιτ, ξεκίνησε πριν από το περιστατικό με το αεροπλάνο το 2016, που είχε ως αποτέλεσμα να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, γράφει το «Page Six».

Την Πέμπτη, η νομική ομάδα της ηθοποιού του «Maleficent» πέρασε στην αντεπίθεση, σε μια προσπάθεια να δημοσιοποιήσει επικοινωνίες που θα αποδείκνυαν ότι ο σταρ του «Fight Club» αρνήθηκε να επιτρέψει στην πρώην σύζυγό του να πουλήσει το μερίδιό της στο γαλλικό οινοποιείο τους Chateau Miraval.

«Ενώ το ιστορικό σωματικής κακοποίησης της Τζολί από τον Πιτ ξεκίνησε πολύ πριν από το αεροπορικό ταξίδι της οικογένειας από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες, τον Σεπτέμβριο του 2016, αυτή η πτήση σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο ηθοποιός υπήρξε βίαιος και με τα παιδιά του. Η Τζολί τότε τον εγκατέλειψε αμέσως», αναφέρουν έγγραφα που επικαλείται το μέσο.

Για να υπάρξει ένας… συμβιβασμός μεταξύ του ζευγαριού -ειδικά για το Chateau Miraval- ο Πιτ φέρεται να ζήτησε από την Τζολί να υπογράψει ένα συμφωνητικό, που θα κάλυπτε την προσωπική του ανάρμοστη συμπεριφορά-κακοποίηση.

Οι δικηγόροι της ηθοποιού ισχυρίστηκαν, επίσης, ότι ο Πιτ ήθελε με αυτό τον τρόπο να την κάνει να σιωπήσει. Εκείνη την εποχή, ο Πιτ συμφώνησε να αγοράσει τις μετοχές της Τζολί στο γαλλικό οινοποιείο, αλλά φέρεται να έκανε πίσω καθώς φοβόταν ότι η Τζολί «έκρυβε άσους» στο μανίκι της, όπως μηνύματα του Πιτ προς την ίδια που αποδείκνυαν την ανάρμοστη-κακοποιητική συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού, «η Τζολί προσπαθεί συνεχώς να αποσπάσει την προσοχή από τις νομικές απώλειες, προσφέροντας άσχετες ή ανακριβείς πληροφορίες σε περαιτέρω δικαστικές καταθέσεις. Υπάρχει ένα μοτίβο που ακολουθεί κάθε φορά που χάνει. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σε αυτή την ιστορία».

Σύμφωνα με άλλα έγγραφα που διέρρευσαν τον Ιούνιο του 2023, ο Πιτ ισχυρίστηκε ότι η «εκδικητική, πρώην σύζυγός του, πούλησε τις μετοχές της στο Château Miraval, αφού του δόθηκε η κοινή επιμέλεια των έξι παιδιών τους», αν και η απόφαση ανατράπηκε αργότερα.

