Η Suki Waterhouse έγινε μητέρα και η ίδια δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της. Η 32χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον Robert Pattinson, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία να κρατάει αγκαλιά το νεογέννητο μωράκι της. Το ζευγάρι δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το φύλο του παιδιού του.

Στην εικόνα, η νέα μαμά κοιτάζει γλυκά στην κάμερα καθώς κρατάει το μωρό της, το οποίο είναι τυλιγμένο σε μια κουβέρτα με σχέδιο καρδιάς.

«Καλώς ήρθες στον κόσμο άγγελέ μας», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ευτυχισμένη μανούλα έλαβε αγάπη και υποστήριξη στα σχόλια από άλλες διασημότητες όπως η Paris Hilton που έγραψε: «Συγχαρητήρια, αγάπη! Τόσο ευτυχισμένοι και οι δύο!».

Suki Waterhouse Posts First Photo of 'Angel' Baby She Shares with Robert Pattinson https://t.co/dUaB6N7S58 — People (@people) April 5, 2024

Η Waterhouse είναι σε σχέση με τον Pattinson για περισσότερα από πέντε χρόνια και αρραβωνιάστηκαν πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Αυτή και ο αστέρας του «The Batman» συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2018.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.