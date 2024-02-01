Holly Waddington: Η γυναίκα που έδωσε «ζωή» στα κοστούμια του «Poor Things»

Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα περίτεχνα κοστούμια στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things» είναι η Holly Waddington. Μιλώντας στο «Stylist», η Waddington αποκάλυψε πράγματα για τη διαδικασία της δημιουργίας των κουστουμιών, εξηγώντας το όραμά της και τη μοναδική πρόκληση του σχεδιασμού ενδυμάτων για έναν χαρακτήρα με παιδικό μυαλό στο σώμα ενός ενήλικα, στην εποχή του 19ου αιώνα.

Σε αυτή τη διασκευή του μυθιστορήματος του Alasdair Gray πρωταγωνιστεί η Bella Baxter (Emma Stone), η οποία υφίσταται μια μεταμόρφωση, όταν ένας τρελός επιστήμονας, ο «Θεός» (Willem Dafoe), αντικαθιστά τον εγκέφαλό της με αυτόν του αγέννητου παιδιού της. Αναγεννημένη μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, η Bella, στα 30 της πλέον, πρέπει να ξαναμάθει βασικές ανθρώπινες λειτουργίες από το μηδέν, παρά την ενήλικη εμφάνισή της.

Η προσέγγιση της Waddington στα κοστούμια της Bella καταφέρνει να αναδείξει με μοναδικό τρόπο αυτό τον ιδιαίτερο κινηματογραφικό χαρακτήρα. Τα ρούχα της Bella, πλούσια σε στρώσεις, βολάν και ογκώδη μανίκια, συμπυκνώνουν όμορφα το ταξίδι της επανανακάλυψης και της ανάπτυξής της, ακολουθώντας την αφήγηση της ταινίας.

Η Waddington εξηγεί: «Στόχος μου ήταν να κατανοήσω την ψυχολογική κατάσταση της Bella. Ήταν ένας γρίφος να καταλάβω πώς μια ενήλικη γυναίκα θα φορούσε και θα αλληλεπιδρούσε με ενήλικα ρούχα, ενώ θα είχε το μυαλό ενός παιδιού». Η Waddington εμπνεύστηκε από το πώς ντύνονται τα μικρά παιδιά και την αναπόφευκτη αταξία που ακολουθεί. Τα ρούχα της Bella, που συχνά είναι αταίριαστα και φοριούνται με «λάθος» τρόπο, αντανακλούν αυτή την παιδική αθωότητα.

Η μόδα του τέλους του 19ου αιώνα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αισθητική της ταινίας, ιδιαίτερα στο απομονωμένο περιβάλλον του σπιτιού του «Θεού». «Η ενδυμασία της Bella είναι φορτωμένη με περίτεχνα χαρακτηριστικά, όπως φτερά, διακοσμητικά και δαντέλες, «παίζοντας» με θέματα εκμετάλλευσης», σημειώνει η Waddington. Δίνει έμφαση στην υφή των κοστουμιών της Bella, με στόχο να μεταδώσει την αίσθηση της ζωής και της ανάσας. Τα ρούχα διαθέτουν καμπυλόγραμμα σχήματα και αέρινα μανίκια, ενισχύοντας την αναζωογονημένη παρουσία της.

Η αφήγηση της ταινίας διερευνά επίσης τη σεξουαλική αφύπνιση της Bella και την οπτική αναπαράσταση αυτής της αφύπνισης μέσω του σχεδιασμού των κοστουμιών. «Για τις σκηνές που γυρίστηκαν σε ασπρόμαυρο, επικεντρώθηκα στη δημιουργία ρούχων με υφή που θα τα έκανε να ξεχωρίζουν», λέει η Waddington. «Όταν η Bella μετακομίζει στη Λισαβόνα με τον Duncan (Mark Ruffalo), η ταινία αποκτά χρώμα, αντικατοπτρίζοντας τον διευρυνόμενο κόσμο της».

Η Waddington περιγράφει με χιούμορ ένα από τα βασικά ενδυματολογικά κομμάτια της Bella, το «παλτό με το προφυλακτικό», που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας σκηνής στο Παρίσι. Παρά την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού της γκαρνταρόμπας της Bella, η Waddington παραδέχεται ότι ήταν δύσκολο να διατηρηθεί η συνέχεια των κοστουμιών σε όλη την ταινία. «Η εξέλιξη των ρούχων της Bella ήταν παράλληλη με το τόξο της ιστορίας της», εξομολογείται.

Προς το τέλος της ταινίας, το ντύσιμο της Bella γίνεται πιο πρακτικό, αντανακλώντας την ωρίμανση και την κοινωνική της συνείδηση.

Σε πλήρη αντίθεση με τα ζωηρά ρούχα της Bella, η Victoria, η προηγούμενη ταυτότητα της Bella, είναι ντυμένη με αυστηρά, άκαμπτα και ζοφερά φορέματα, συμβολίζοντας την καταπιεσμένη ζωή της πριν από τη μεταμόρφωση.

Μια ματιά στην ταινία αρκεί για να σε πείσει ότι τα περίτεχνα κοστούμια της Holly Waddington πηγαίνουν χέρι – χέρι με τον χαρακτήρα που «γέννησε» ο Γιώργος Λάνθιμος, αναδεικνύοντας στο μέγιστο τη μοναδική ιστορία της Bella.

