Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kevin Costner: Είχε υποψίες ότι η πρώην σύζυγός του τον απατούσε με τραπεζίτη και πρώην γείτονά τους!

Ο ηθοποιός του «Yellowstone» και η σχεδιάστρια τσαντών, που έχουν τρία παιδιά, πήραν διαζύγιο τον περασμένο Σεπτέμβριο

Ο Kevin Costner

Ο Κέβιν Κόστνερ είχε υποψιαστεί ότι η πρώην σύζυγός του, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, είχε ερωτική σχέση με τον τραπεζίτη και πρώην γείτονά τους, Τζος Κόνορ, όπως γράφει το «Page Six». 

Ο ηθοποιός του «Yellowstone» και η σχεδιάστρια τσαντών, που έχουν τρία παιδιά, πήραν διαζύγιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από τότε η Μπαουμγκάρτνερ έχει προχωρήσει στη ζωή της, ενώ ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να έχει αρχίσει να βγαίνει με την τραγουδίστρια Jewel.

«Ο Κέβιν είχε ισχυρές υποψίες ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ της Κριστίν και του Τζος», δήλωσε πηγή στο Us Weekly και πρόσθεσε ότι η σχέση του ζευγαριού έγινε ρομαντική σχετικά πρόσφατα. «Ο Τζος ήταν ο βράχος της Κριστίν καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του διαζυγίου. Αν ο Κέβιν έχει πρόβλημα με αυτό, αυτό είναι δικό του θέμα». 

Η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ και ο Τζος Κόνορ πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο το καλοκαίρι, αφού το ζευγάρι έκανε μαζί διακοπές στη Χαβάη εν μέσω της μάχης για το διαζύγιό της.

Ωστόσο, η πρώην σύζυγος του ηθοποιού και ο δικηγόρος της αρνήθηκαν στο δικαστήριο ότι έβγαινε με τον Κόνορ, αφού ο Κέβιν Κόστνερ ισχυρίστηκε ότι ο νέος της «φίλος» της είχε δώσει 20.000 δολάρια σε μετρητά.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας του πρώην ζευγαριού δεν έχουν γίνει γνωστές, πηγές ανέφεραν ότι η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ θα φύγει με περισσότερα χρήματα από όσα ανέφερε αρχικά το προγαμιαίο τους συμβόλαιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέβιν Κόστνερ διαζύγιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark