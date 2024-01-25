Ο Κέβιν Κόστνερ είχε υποψιαστεί ότι η πρώην σύζυγός του, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, είχε ερωτική σχέση με τον τραπεζίτη και πρώην γείτονά τους, Τζος Κόνορ, όπως γράφει το «Page Six».

Ο ηθοποιός του «Yellowstone» και η σχεδιάστρια τσαντών, που έχουν τρία παιδιά, πήραν διαζύγιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από τότε η Μπαουμγκάρτνερ έχει προχωρήσει στη ζωή της, ενώ ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να έχει αρχίσει να βγαίνει με την τραγουδίστρια Jewel.

Kevin Costner ‘had strong suspicions’ about ex-wife Christine Baumgartner’s rumored romance with neighbor: report https://t.co/DuzgbK45UP pic.twitter.com/h5KKE3i9sQ — Page Six (@PageSix) January 25, 2024

«Ο Κέβιν είχε ισχυρές υποψίες ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ της Κριστίν και του Τζος», δήλωσε πηγή στο Us Weekly και πρόσθεσε ότι η σχέση του ζευγαριού έγινε ρομαντική σχετικά πρόσφατα. «Ο Τζος ήταν ο βράχος της Κριστίν καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του διαζυγίου. Αν ο Κέβιν έχει πρόβλημα με αυτό, αυτό είναι δικό του θέμα».

Η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ και ο Τζος Κόνορ πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο το καλοκαίρι, αφού το ζευγάρι έκανε μαζί διακοπές στη Χαβάη εν μέσω της μάχης για το διαζύγιό της.

Ωστόσο, η πρώην σύζυγος του ηθοποιού και ο δικηγόρος της αρνήθηκαν στο δικαστήριο ότι έβγαινε με τον Κόνορ, αφού ο Κέβιν Κόστνερ ισχυρίστηκε ότι ο νέος της «φίλος» της είχε δώσει 20.000 δολάρια σε μετρητά.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας του πρώην ζευγαριού δεν έχουν γίνει γνωστές, πηγές ανέφεραν ότι η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ θα φύγει με περισσότερα χρήματα από όσα ανέφερε αρχικά το προγαμιαίο τους συμβόλαιο.

