Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Αισθάνεστε ότι τίποτε δεν πηγαίνει καλά στην ζωή σας. Η καριέρα σας έχει βαλτώσει και η σχέση σας πνέει τα λοίσθια. Έτσι είναι ή έτσι τα βλέπετε εσείς άραγε; Ίσως θα πρέπει να αποδεχτείτε το γεγονός ότι η σχέση σας ότι είχε να δώσει το έχει δώσει εδώ και καιρό και τώρα πια έχει καταλήξει κενό γράμμα. Όσο για τα επαγγελματικά σας, δώστε τους λίγο σκέψη και χρόνο.

Ταύρος

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες.Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Δίδυμοι

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Καρκίνος

Ίσως διαπιστώσετε σήμερα, ότι το να καταγράφετε επιτυχίες, δημιουργεί την προσδοκία και για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο άμεσο μέλλον, κάτι που μάλλον σας αγχώνει. Υποσυνείδητα κάνετε τον απολογισμό της τελευταίας περιόδου, τις μάχες που χάσατε, αυτές που κερδίσατε. Οι εμπειρίες όμως που αποκτήσατε είναι ανεκτίμητες και θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα επόμενα βήματα σας προς την ωριμότητα.

Λέων

Κάποια κρίση ανασφάλειας ή πανικού δεν είναι απίθανη. Μην αφήνετε το συναίσθημα αυτό να σας παραλύσει και αναζητήστε βοήθεια σε άτομα που εμπιστεύεστε, αγαπάτε και σας αγαπούν. Θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο από τον χρόνο αλλά και την ενέργεια σας για να ενδυναμώσετε τις προσωπικές σχέσεις σας, οικογενειακές ή ερωτικές.

Παρθένος

Αποφύγετε το στρες και σκεφτείτε θετικά. Φαίνεται να σας απασχολούν έγνοιες για την υγεία σας, πιθανότατα όμως να πρόκειται για αποκυήματα της φαντασίας σας. Εκμυστηρευτείτε τις ανησυχίες σας στον σύντροφό σας ή σε κάποιο καλό σας φίλο και θα αισθανθείτε ότι ένα τεράστιο βάρος φεύγει από τους ώμους σας…

Ζυγός

Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά ζητήματα σήμερα. Η μέρα είναι πολύ καλή για τον αισθηματικό σας τομέα. Προσπαθείτε να χτίσετε κάτι νέο σήμερα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προσπάθεια σας να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει.

Σκορπιός

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Τοξότης

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

Αιγόκερως

Πολύ ενέργεια θα διαθέτετε σήμερα και θα είστε σε θέση να τελειώσετε όλα εκείνα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν μείνει στην μέση λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης. Ασχοληθείτε με τον προσωπικό σας χώρο, ενδεχομένως αλλάζοντας τη διακόσμηση, μια και ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να σας ανανεώσουν.

Υδροχόος

Κάντε πράγματα μόνο για σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να αποκλείσετε εντελώς τους άλλους που τελευταία σας φορτίζουν υπερβολικά. Με εκκεντρικότητα και πείσμα αντιμετωπίζετε σήμερα τις προκλήσεις της ημέρας, αλλά στο τέλος αυτής της αντιμετώπισης ίσως να μην είστε νικητές.

Ιχθείς

Το παρελθόν επιστρέφει και σας ταλαιπωρεί. Αισθάνεστε ότι λοξοδρομήσατε από την πορεία που είχατε χαράξει και αυτό σας θλίβει. Μπορείτε όμως να αντλήσετε χρήσιμα διδάγματα… Αισθάνεστε ωστόσο πνευματικά και ψυχικά αδύναμοι, έχετε έντονες αμφιβολίες για τον εαυτό σας και είστε έτοιμοι να τα παρατήσετε όλα και να αποτραβηχτείτε. Δείξτε αυτοπειθαρχία και μην εγκαταλείπετε…

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.