Η Κένια Μουρ και ο Μαρκ Ντέιλι χώρισαν και επίσημα. «Μετά από περίπου τρία χρόνια δικαστικής διαμάχης, τελικά πήρα διαζύγιο», είπε η ηθοποιός στο αμερικανικό περιοδικό People. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους προσευχήθηκαν και με στήριξαν όταν το χρειαζόμουν περισσότερο… Είμαι ενθουσιασμένη γι' αυτό το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και θα είμαι η καλύτερη μαμά που μπορώ να γίνω για την κόρη μου, Μπρούκλιν».

Στις αρχές του χρόνου, σε συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε πει ότι αυτή και ο Ντέιλι δεν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2017, τον Νοέμβριο του 2018 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους Μπρούκλιν, ενώ χώρισαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2020 και κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου το 2021.

Kenya Moore Finalizes 'World's Longest Divorce' from Marc Daly: 'Excited for This Next Chapter' (Exclusive) https://t.co/hFiR4beOfN — People (@people) December 12, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

