Hilary Duff: Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια περιμένει το τέταρτο παιδί της

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, Χίλαρι Νταφ, περιμένει το τέταρτο παιδί της, το τρίτο με τον σύζυγό της Μάθιου Κόμα, όπως ανακοίνωσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σταρ μοιράστηκε τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της οικογένειας, στην οποία όλα τα μέλη ποζάρουν στην κρεβατοκάμαρα με πιτζάμες. Η Νταφ με το χέρι της στη φουσκωμένη κοιλίτσα δείχνει σοκαρισμένη, με την 4χρονη Banks να κρέμεται από το δοκάρι του κρεβατιού και τη 2,5 ετών Mae να βρίσκεται στο πάτωμα με μία κιθάρα. Το σκηνικό συμπληρώνουν ο 11χρονος Luca ο οποίος κάθεται σε μία πολυθρόνα κρατώντας ένα χειριστήριο βιντεοπαιχνιδιού κάπως βαριεστημένα, ενώ ο Κόμα ποζάρει στην άκρη του κρεβατιού «λίγο θυμωμένος».

Τη χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram συνόδευσε η φράση: «Έκπληξη έκπληξη!». Ενώ στο δεύτερο στιγμιότυπο που μοιράστηκε η ευτυχισμένη μαμά και είναι το πίσω μέρος της κάρτας με φωτογραφίες των παιδιών της αναγράφεται η φράση «Προσδεθείτε προσθέτουμε ένα ακόμη σε αυτή την τρελή παρέα!».

Παράλληλα, ο Κόμα επιβεβαίωσε την είδηση στο Instagram του, γράφοντας: «Το μωρό #4 έρχεται…»

Αμέσως μετά, η ανάρτηση πλημμύρισε από ευχές διάσημων φίλων και ακολούθων του ζευγαριού, μεταξύ των οποίων, οι Άλισον Στόνερ, Άιρλαντ Μπάλντουιν και Ελ Φάνινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

