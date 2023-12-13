Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Big Bang Theory», Κέιτ Μικούτσι, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. Με ένα βίντεο στο TikTok από το νοσοκομείο η κωμικός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το «People».

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο, επειδή υποβλήθηκα σε επέμβαση λόγω καρκίνου του πνεύμονα. Τον βρήκαν πολύ νωρίς. Είναι πραγματικά περίεργο, γιατί δεν έχω καπνίσει ποτέ τσιγάρο στη ζωή μου, οπότε ήταν μια έκπληξη», είπε η πρωταγωνίστρια που υποδύθηκε τη Λούσι στην αγαπημένη κωμική σειρά του CBS. «Αλλά υποθέτω ότι συμβαίνει οπότε τα καλά νέα είναι πως το πρόλαβαν νωρίς, το έβγαλαν και είμαι καλά», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς ευθύνεται για περίπου 1 στους 5 θανάτους από καρκίνο. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Αντικαρκινική Εταιρεία ο καρκίνος τους πνεύμονα σε ανθρώπους που δεν καπνίζουν μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε ραδόνιο, παθητικό κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρύπανση ή άλλους παράγοντες.

«Ήταν ένα μικρό ταξίδι και μάλλον θα «πηγαίνω» με αργούς ρυθμούς για μερικές εβδομάδες, αλλά μετά θα επιστρέψω», δήλωσε η ηθοποιός προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στη ζωγραφική.

Σε ερώτηση θαυμαστή της αν είχε κάποιο σύμπτωμα που την έκανε να πάει να εξεταστεί η Μικούτσι ανέφερε. «Είχα κάτι στις εξετάσεις αίματος που βγήκε πολύ υψηλό», σημειώνοντας αργότερα ότι είχε υψηλά επίπεδα CRP, που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη φλεγμονή. «Έτσι πήγα στο γιατρό, μου έκανε μερικές εξετάσεις και βρέθηκε στον πνεύμονά μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

