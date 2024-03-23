Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει καρκίνο. Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Η Κέιτ και ο Ουίλιαμ προσπάθησαν να κρατήσουν ιδιωτική αυτή την πολύ προσωπική και εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά τους.

Ωστόσο, αυτό κατέστη αδύνατο από τον «ανεμοστρόβιλο φημών» και των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες «κατέκλυσαν» τον παραδοσιακό Τύπο, τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δυστυχώς, υπήρξαν και πολλές διασημότητες που «συντήρησαν» αυτές τις θεωρίες, κάποιοι άσκησαν έντονη κριτική για τις «πειραγμένες» φωτογραφίες, και τώρα ζητούν συγγνώμη και απολογούνται στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Η υποκρισία ξεχειλίζει, αλλά είμαστε πεπεισμένοι πλέον ότι βρισκόμαστε στους «έσχατους καιρούς»...

Η είδηση ότι πάσχει από καρκίνο αποκαλύφθηκε από την ίδια τη βασίλισσα. Πολλοί ελπίζουν -άλλοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι- ότι η Κέιτ έβαλε «τέλος» στις πολύμηνες εικασίες και τις εκτεταμένες θεωρίες συνωμοσίας που είχαν κερδίσει έδαφος κατά τη διάρκεια της απουσίας της από τη δημόσια ζωή μετά από μια μεγάλη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο.

Στο μαγνητοσκοπημένο βίντεο-δήλωση (371 λέξεων), η Κέιτ δήλωσε ότι, μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως τον Ιανουάριο, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι υπήρχε καρκίνος. Πρόσθεσε ότι, στα τέλη Φεβρουαρίου, ξεκίνησε μια προληπτική χημειοθεραπεία και ότι είχε πάρει χρόνο για να επεξεργαστεί το «σοκ» της διάγνωσής της με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ. Μαζί, πρόσθεσε η Κέιτ, το ζευγάρι είχε αφιερώσει χρόνο για να εξηγήσει τη διάγνωση στα τρία παιδιά του.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, μηνύματα συμπαράστασης κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλο τον κόσμο: από την οικογένειά της, άλλους βασιλείς, διασημότητες και παγκόσμιες προσωπικότητες.

Βασιλική οικογένεια

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα

Μια από τις πρώτες δηλώσεις υποστήριξης της Κέιτ ήρθε από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, εκ μέρους του πεθερού της, βασιλιά Καρόλου Γ'. Ο ίδιος διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο και υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία.

«Εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος, που επίσης υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ήταν «περήφανος για την Κέιτ Μίντλετον και το θάρρος της να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας της», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα «The Daily Telegraph».

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι το Παλάτι δήλωσε: «Τόσο ο βασιλιάς όσο και η βασίλισσα θα συνεχίσουν να προσφέρουν την αγάπη και την υποστήριξή τους σε όλη την οικογένεια κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εξέδωσαν, επίσης, μια δήλωση μετά την ανακοίνωση της Κέιτ. «Ευχόμαστε υγεία και ανάρρωση για την Κέιτ και την οικογένεια και ελπίζουμε να είναι σε θέση να το κάνουν ιδιωτικά και με ηρεμία».

Τζέιμς Μίντλετον

Ο μικρότερος αδελφός της Κέιτ, Τζέιμς Μίντλετον, δημοσίευσε στο Instagram έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην αδελφή του. «Στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, έχουμε σκαρφαλώσει πολλά βουνά μαζί. Ως οικογένεια, θα σκαρφαλώσουμε μαζί σου κι αυτό το βουνό», έγραψε στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την παιδική τους ηλικία.

Διασημότητες και άλλες προσωπικότητες

Ιβάνκα Τραμπ

I am deeply saddened to hear about Princess Kate's diagnosis. Amidst the trials she faces, her strength and grace continue to shine brightly. It's disheartening to see the speculation that has surrounded her, particularly during a time when support and kindness are most needed.… https://t.co/MvLhAABLZA — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 22, 2024

Η Ιβάνκα Τραμπ ήταν μεταξύ των πρώτων διασημοτήτων που έκαναν ανάρτηση για να στηρίξουν την Κέιτ, μετά την ανακοίνωσή της για τον καρκίνο.

Γράφοντας στο X (πρώην Twitter), η Τραμπ δήλωσε ότι «λυπήθηκε βαθύτατα» όταν έμαθε τα νέα της πριγκίπισσας και καταδίκασε τις πρόσφατες «εικασίες» που διαδόθηκαν σχετικά με την υγεία της.

Blake Lively



Η ηθοποιός Blake Lively ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα διασημοτήτων που «κορόιδεψαν» την Κέιτ Μίντλετον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε στις 10 Μαρτίου με την «πειραγμένη» φωτογραφία.

Η Lively δημοσίευσε τη λύπη της στο Instagram story της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται σήμερα, αλλά νιώθω ότι πρέπει να το αναγνωρίσω. Έκανα μια ανόητη ανάρτηση γύρω από τη φρενίτιδα των "αποτυχημένων photoshop" και ωχ φίλε, αυτή η ανάρτηση με κάνει να νιώθω ταπεινωμένη σήμερα». Και πρόσθεσε: «Ζητάω συγγνώμη. Στέλνω την αγάπη μου και τις ευχές μου σε όλους».

Mia Farrow

Prayers for a swift and complete recovery for lovely Princess Kate and for everyone and every family now dealing with a tough diagnosis. - Kate Middleton video message https://t.co/kZiROwFh1H — Mia Farrow 🏳️‍🌈 🌻🇺🇦 (@MiaFarrow) March 22, 2024

«Προσευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση για την υπέροχη πριγκίπισσα Κέιτ και για όλους, αλλά και κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει τώρα μια δύσκολη διάγνωση», έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

Catherine Zeta Jones

Η γεννημένη στην Ουαλία ηθοποιός, Catherine Zeta Jones, έστειλε την αγάπη της στην πριγκίπισσα μέσω Instagram. «Η Ουαλία και ο κόσμος είναι μαζί σας, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

