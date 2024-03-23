Το μουσείο Madame Tussauds του Χονγκ Κονγκ παρουσίασε ένα εντυπωσιακό κέρινο ομοίωμα της Lady Gaga. Η φιγούρα βασίζεται στην εμφάνιση της 37χρονης στην 95η απονομή των βραβείων Όσκαρ το 2023.

Ο Wade Chang, γενικός διευθυντής του μουσείου ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η Lady Gaga ήταν πάντα μια από τις πιο δημοφιλείς κέρινες φιγούρες στο Madame Tussauds του Χονγκ Κονγκ. Αυτή τη φορά, το κέρινο ομοίωμά της κάνει την εμφάνισή του με μια μοναδική και ξεχωριστή εικόνα, με στόχο να προσφέρει στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μια απροσδόκητη και καινοτόμο εμπειρία κέρινης φιγούρας».

Οι θαυμαστές έμειναν άναυδοι από τη δημιουργία, με έναν χρήστη να γράφει: «Αυτή είναι αναμφίβολα η καλύτερη φιγούρα της μέχρι σήμερα, της ταιριάζει ακόμα περισσότερο από εκείνη των Όσκαρ 2019».

A new Lady Gaga wax figure has been unveiled at Madame Tussauds in Hong Kong! pic.twitter.com/0IXCXLoV33 — Lady Gaga Views (@LG_Views) March 23, 2024

Ένας άλλος έγραψε: «Αυτό φαίνεται πραγματικά καλό! Με την πρώτη ματιά νόμιζα ότι ήταν μια φωτογραφία της μέχρι που διάβασα τη λεζάντα».

Η διάσημη καλλιτέχνιδα ετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της. Η Lady Gaga δεν έχει κυκλοφορήσει σόλο άλμπουμ από το χορευτικό «Chromatica», το 2020. Το συγκεκριμένο άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή, με επιτυχίες όπως τα «Stupid Love» και «Rain on Me» με τη συμμετοχή της Ariana Grande.

Πηγή: skai.gr

