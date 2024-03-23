Tο δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο αγοράκι, υποδέχθηκαν στην οικογένειά τους η αμερικανίδα ηθοποιός Κάμερον Ντίαζ και ο μουσικός σύζυγός της Μπέντζι Μάντεν.

Την ευχάριστη είδηση ανάρτησαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο instagram, αναφέροντας ότι το όνομα του νέου μέλους της οικογένειας είναι Cardinal.

Το ζευγάρι, όπως είπε, για να προστατεύσει τα παιδιά του, αποφάσισε να μην δημοσιεύσει φωτογραφίες.

«Είμαστε ευλογημένοι και ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του γιου μας, του Cardinal Madden. Είναι υπέροχος και είμαστε όλοι τόσο χαρούμενοι που είναι εδώ! Για την ασφάλεια και το απόρρητο των παιδιών, δεν θα δημοσιεύσουμε φωτογραφίες - αλλά είναι πραγματικά χαριτωμένος

Αισθανόμαστε τόσο ευλογημένοι και ευγνώμονες. Στέλνουμε πολλή αγάπη από την οικογένειά μας στους δικούς σας. Οι καλύτερες ευχές και καλό απόγευμα!!, έγραψαν χαρακτηριστικά.

«

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.