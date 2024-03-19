«Scoop»: Δείτε το trailer της ταινίας για την περιβόητη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου

Mπορεί το αγαπημένο «The Crown» να ολοκληρώθηκε, ωστόσο το Netflix έχει στη διάθεσή του άλλο ένα βασιλικό δράμα.

Πριν από λίγες ώρες έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το «Scoop», που επικεντρώνεται στην πολυσυζητημένη συνέντευξη που έδωσε τον Νοέμβριο του 2019 ο πρίγκιπας Άντριου στην Έμιλι Μέιτλις και στην εκπομπή Newsnight του BBC και μίλησε για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν καθώς και για τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρι προς το πρόσωπό του.

Τη Μέιτλις υποδύεται η Τζίλιαν Άντερσον, ενώ τον δούκα του Γιορκ ο πρωταγωνιστής του «The Diplomat» Ρούφους Σιούελ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με BAFTA, Φίλιπ Μαρτίν, σε σενάριο των Πίτερ Μόφατ και Τζεφ Μπουσετίλ.

Επίσης, η Κίλεϊ Χόους υποδύεται την πρώην προσωπική γραμματέα του πρίγκιπα, Amanda Thirsk και η Μπίλι Πάιπερ τη Σαμ Μακάλιστερ, την παραγωγό του «Newsnight», που εξασφάλισε την πολύκροτη συνέντευξη και που έγραψε το ομότιτλο βιβλίο στo οποίo βασίζεται η ταινία.

Σύμφωνα με το Variety, το «Scoop» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

