Maluma: Η σύντροφός του γέννησε ένα κοριτσάκι

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, Maluma, και η σύντροφός του Susana Gómez, καλωσόρισαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι που θα πάρει το όνομα, «Paris».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Ιnstagram μοιράστηκε με τους εκατομμύρια θαυμαστές του, στιγμιότυπα με την κόρη του και την σύντροφό του από το μαιευτήριο, ενώ έγραψε στην λεζάντα στα ισπανικά:

«Στις 9 Μαρτίου στις 8:23 π.μ. γεννήθηκε ο έρωτας της ζωής μας η Paris Londoño Gomez. Σας ευχαριστώ όλους για τα συγχαρητήρια μηνύματα και για τις ευχές σας. Susana:Σε ευχαριστώ που εκπλήρωσες το μεγαλύτερο όνειρό μου να γίνω πατέρας, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή».

Αμέσως μετά διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να τους ευχηθούν μεταξύ των οποίων η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο J Balvin και η Πάρις Χίλτον.

Ο Maluma αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας στους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «Don Juan» στην Ουάσιγκτον, τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

