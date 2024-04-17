Το νέο πολυτελές lifestyle brand που έχει ιδρύσει η Μέγκαν Μαρκλ, "American Riviera Orchard", κυκλοφόρησε το πρώτο του προϊόν: μαρμελάδα φράουλα.

Την Τρίτη 16 Απριλίου, influencers σε όλο τον κόσμο ανέβασαν στους λογαριασμούς τους στα social media το βάζο με την «πριγκιπική» μαρμελάδα της Δούκισσας του Σάσεξ, με πολύ «γλυκιές» κριτικές.

Ενδεικτικά, η σχεδιάστρια Τρέισι Ρόμπινς ανάρτησε story στο Instagram με μια φωτογραφία με την μαρμελάδα της Μέγκαν Μαρκλ μέσα σε ένα καλάθι με λεμόνια και έγραψε στη λεζάντα: «Το πρωινό, το μεσημεριανό και το δείπνο μόλις έγιναν λίγο πιο γλυκά».

Επίσης, η κοσμική Ντελφίνα Μπλακιέ - σύζυγος του Αργεντινού παίκτη του πόλο, Νάτσο Φιγκέρας - δημοσίευσε μια παρόμοια ιστορία στα stories της και έγραψε: «Η μαρμελάδα φράουλα με κάνει ευτυχισμένη. Και αγαπώ τη μαρμελάδα σας American Riviera Orchard».

Μάλιστα έκανε και δεύτερη ανάρτηση με μια φέτα ψωμί αλειμμένη με την μαρμελάδα της δούκισσας του Σάσεξ.

Ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης που έχει το brand American Riviera Orchard είναι ότι, μέσα σε μία εβδομάδα από το λανσάρισμα, έφτασε τους 600 χιλιάδες Followers στο Instagram, χωρίς καν να έχει περιεχόμενο, προϊόντα ή ιστοσελίδα.

Πηγή: skai.gr

