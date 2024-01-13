Τα ζώδια σήμερα Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας θα πρέπει να τις μεταλαμπαδεύσετε σε άτομα που σημαίνουν κάτι περισσότερο για σας, ώστε να αποφύγουν κατά το δυνατόν τα δικά σας λάθη. Ίσως να πρέπει να παρέχετε σήμερα τις υπηρεσίες σας ή να διαθέσετε την γνώση σας οικειοθελώς και χωρίς αμοιβή. Το Σύμπαν θα βρει τρόπο να σας ανταμείψει…

Ταύρος

Κάποιο συμβάν θα σας απογοητεύσει και θα σας αποκαρδιώσει, να θυμόσαστε όμως ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα και τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αναζητήστε καινούργιες ιδέες ή κάντε νέες επιλογές στην ζωή σας για να μπορέσετε να ξεφύγετε από μια κατάσταση που πια δεν σας εκφράζει. Μην κάνετε όμως βιαστικές και αψυχολόγητες ενέργειες.

Δίδυμοι

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν στην αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να αποκρυπτογραφήσετε τα συμβάντα.

Καρκίνος

Την διάθεση σας θα επηρεάσουν σήμερα θέματα σπιτιού και οικογενείας. Είστε αρκετά ευμετάβλητοι και θα προσαρμοστείτε ανάλογα με την συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων. Μην αποστασιοποιείστε συναισθηματικά, γιατί αυτό θα δώσει την εντύπωση σε όσους σας αγαπούν ότι δεν τους νοιάζεστε.

Λέων

Μάθετε να μοιράζεστε όχι μόνο τα υλικά σας αγαθά, αλλά και την αγάπη με τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέροντας τον χρόνο σας ή την ηθική σας στήριξη σε κάποιον που σας έχει ανάγκη, σας κάνει πιο πλούσιους σε συναισθήματα και σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Παρθένος

Κάποια σοβαρά προβλήματα θα σας απασχολήσουν στον εργασιακό σας χώρο. Δεν σημαίνει ότι έφτασε η καταστροφή, θα πρέπει όμως να ασχοληθείτε σοβαρά και υπεύθυνα για την επίλυση τους… Με αυτοπεποίθηση και υψηλό ηθικό θα καταφέρετε να χειριστείτε επιδέξια τις υποθέσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Η θετική ενέργεια πάντοτε βοηθάει να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις και να επιλυθούν τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα.

Ζυγός

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Σκορπιός

Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.

Τοξότης

Με αποφασιστικότητα θα επιμονή θα καταφέρετε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας και να ωθήσετε την καριέρα σας στην ανοδική πορεία που δικαιούστε. Έχετε μεγάλες προσδοκίες, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, η πραγματικότητα ωστόσο θα έρθει να σας προσγειώσει απότομα. Και κάποια πρόσθετα έσοδα που μπορεί να προκύψουν δεν θα είναι άξια λόγου…

Αιγόκερως

Με την διαίσθηση σας σε έξαρση θα μπορέσετε να διαγνώσετε τα αίτια των προβλημάτων στο οικογενειακό σας περιβάλλον και να βοηθήσετε σημαντικά στην διευθέτηση ή την επίλυση τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε ίσως θα πρέπει να τις αναβάλετε, να ασχοληθείτε με την αρτιότερη οργάνωση για να επιτύχετε σημαντικά πράγματα μελλοντικά.

Υδροχόος

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Ιχθείς

Θα πρέπει να πάρετε αποστάσεις από την συναισθηματική σας πλευρά σήμερα, εν ανάγκη καταπιέζοντας το συναίσθημα, για να μην πληγωθείτε από όσα θα συμβούν γύρω σας με στόχο εσάς. Εμπόδιο και δυσκολίες θα εμφανιστούν στον δρόμο σας και θα σας εκνευρίσουν, δεν θα πρέπει όμως να τα αγνοήσετε γιατί θα δυσκολέψουν πολύ την εργασία σας. Αντιμετωπίστε τα κατά μέτωπο!

