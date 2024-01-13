Η απομίμηση της βασιλικής άμαξας της Ελισάβετ με «χρώμα» από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και η «άμαξα - κολοκύθα» της Σταχτοπούτας περιμένουν τις ρομαντικές νύφες για να τις οδηγήσουν στην εκκλησία.

Για τις μοντέρνες νύφες, η λιμουζίνα μήκους 15 μέτρων, με τον high-tech εξοπλισμό, που έχει ακόμα και τηλεόραση για όσες δεν θέλουν να χάσουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα, όπως και φωτορυθμικά για ένα μικρό οδικό ...πάρτι, αποτελεί μια άλλη πρόταση.

Ό,τι έχει να κάνει με το γάμο, το πριν, το κατά τη διάρκεια και το μετά, μπορεί να το βρει κάποιος στην 21η έκθεση γάμου και βάπτισης Expo Wedding «Παντρεύεστε;», που θα είναι επισκέψιμη από σήμερα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στον ίδιο χώρο περιμένουν για να επιλεγούν αυτοκίνητα αντίκες, μηχανές ακόμα και ιστιοφόρα, αφού ο τρόπος μεταφοράς στης εκκλησιάς την πόρτα, μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα γούστα.

Μάλιστα, φέτος τα ζευγάρια θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ακόμη και σχετικά μαθήματα ή σεμινάρια, σε κάποιες περιπτώσεις εντατικά. Οι νύφες και οι γαμπροί θα μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να …καθίσουν στα θρανία για θέματα, όπως «συμβουλές για να επιλέξετε το σωστό ντύσιμο με βάση τον σωματότυπό σας», το μέρος ή ακόμη και την κατάλληλη ώρα που θα γίνει ο γάμος.

Για τους …προχωρημένους, υπάρχουν μαθήματα που αποκαλύπτουν τους κρυφούς κωδικούς του νυφικού χτενίσματος και πολλά ακόμα που θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των μελλόνυμφων.

Σύμφωνα με τον διοργανωτή της Expo Wedding Γιώργο Κουσουρή, ο γάμος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, με πολλές επιχειρηματικές προεκτάσεις και άνθρωποι από πολλούς τομείς θα βρεθούν στους χώρους της ΔΕΘ για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Όπως είπε ο κ. Κουσουρής, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φέτος αναμένεται αριθμός - ρεκόρ επισκεπτών.

Νύφες αλά Τζένιφερ Λόπεζ, σέλφι στην άλλη άκρη της γης και δεξιώσεις μέχρι και εν πλω

Νυφικά με εμφάνιση αντίστοιχη της διάσημης λατίνας σταρ, με τη λάμψη και το ύφος της δημιουργίας που επέλεξε η J.Lo, άλλα με παγιέτες, πριγκιπικού ύφους, μοντέρνα, με χρώματα ή σικάτα λευκά κοστούμια, όλα θα τα παρουσιάσουν οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στην έκθεση, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δώσουν κατευθύνσεις τόσο στις νύφες, όσο και στους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της τελετής.

«Σ' αυτή τη διοργάνωση υπάρχουν χώροι με έκθεση ρούχων και προτάσεις για τις μητέρες των μελλονύμφων, τα αδέρφια τους και τους κουμπάρους. Ο δε παραδοσιακά …αδικημένος γαμπρός, φέτος θα έχει κι αυτός πολλά να δει και να επιλέξει για να φορέσει, αν και πάντα επισκιάζεται από την εντυπωσιακή νύφη» προσθέτει ο κ. Κουσουρής.

Γάμος χωρίς γλέντι ή πάρτι δεν γίνεται για τους περισσότερους, επομένως στη διοργάνωση υπάρχουν προτάσεις για δεξιώσεις στην αυλή του σπιτιού στο χωριό ή σε κτήματα, παραθαλάσσιους προορισμούς αλλά και εν πλω, με ποτά και χορούς στο κατάστρωμα.

Όσο για το άλμπουμ, τα «κλικ» είναι πλέον υπόθεση σεναρίου και σκηνικού κινηματογραφικής ταινίας και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται πολλές επιλογές.

Οι μελλόνυμφοι μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές μπαίνοντας για μια λήψη ακόμη και στη θάλασσα, να φωτογραφηθούν σε εξωτερικό χώρο, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή να βγουν σέλφι, που μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα τους τοποθετήσει σε κάποιο πραγματικό προορισμό, στην άλλη άκρη της γης.

