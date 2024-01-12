«Κουφέτα» για Travis Kelce και Taylor Swift- Πότε παντρεύεται το ζευγάρι

Μπορεί να μην είναι "τόσο σκληρό το καλοκαίρι" για την Taylor Swift.

Μια πηγή λέει στο Page Six ότι "δίνουν και παίρνουν τα σχόλια" ότι η Swift ότι η τραγουδίστρια της επανεκτέλεσης του "Cruel Summer" που έκανε πάταγο και ο αγαπημένος της, σταρ του NFL, Travis Kelce, σχεδιάζουν να αρραβωνιαστούν αυτό το καλοκαίρι.

Υπάρχουν φήμες ότι το ζευγάρι δεν προέβη σε επισημοποίηση της σχέση τους κατα την διάρκεια των χειμερινών διακοπών καθώς δεν θέλει να βιαστεί.

Η πηγή είπε επίσης ότι για τον ίδιο λόγο δεν θα γίνει πρόταση γάμου του Αγίου Βαλεντίνου.

«Η Τέιλορ και ο Τράβις το συζήτησαν και υπάρχει ένα σχέδιο», ισχυρίστηκε.

«Θα αρραβωνιαστούν στην επέτειο ενός έτους τον Ιούλιο».

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Swift, 34 ετών, και του Kelce ήταν τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

