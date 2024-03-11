Άναυδοι έμειναν εκατομμύρια τηλεθεατές κατά την παρουσίαση των βραβείων Όσκαρ τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός, Τζον Σίνα, εμφανίστηκε επί σκηνής για τη βράβευση των Καλύτερων Κοστουμιών.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι το χρυσό αγαλματίδιο απονεμήθηκε στη Χόλι Γουάντινγκτον για τη δουλειά της στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

John Cena just walked on stage at the Oscar’s NAKED 😳



The degradation of men continues.



Weak men. Hard times. pic.twitter.com/854Qltrt2R — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 11, 2024

Ο Τζον Σίνα εμφανίστηκε ολόγυμνος στη σκηνή του Dolby Theatre, καθώς φορούσε μόνο τις παντόφλες του. Τι ακριβώς συνέβη;

Πρόκειται για ένα, μάλλον κακόγουστο σκετς, με αναφορά στην ιστορική και επεισοδιακή απονομή του 1974, όταν ξαφνικά ένας γυμνός άνδρας έτρεξε στη σκηνή την ώρα που ο Ντέιβιντ Νίβεν παρουσίαζε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Ο οικοδεσπότης των φετινών Όσκαρ, Τζίμι Κίμελ, έκανε την απαραίτητη εισαγωγή: «Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε σήμερα αν ένας γυμνός άνδρας έτρεχε πάνω στη σκηνή; Δεν θα ήταν τρελό;».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Τζον Σίνα, λίγο πριν κάνει την είσοδό του σκηνή και ενώ ήταν έτοιμος για τη μεγάλη αποκάλυψη.

John Cena shocks Oscars 2024 by presenting award sans clothes https://t.co/QSAJyH6mGy pic.twitter.com/9IYCEcPbEs — Page Six (@PageSix) March 11, 2024

Ο παλαιστής είπε με αρκετή δόση δισταγμού στον Κίμελ: «Άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να κάνουμε το σκετς. Δεν νιώθω καλά με όλο αυτό. Είναι μια βραδιά που χαρακτηρίζεται από κομψότητα και θα ντροπιαστώ αν κάνω ένα τόσο κακόγουστο αστείο».

Ο Κίμελ προσπάθησε να τον μεταπείσει και του είπε ότι το σκετς θα ήταν αστείο. «Το ανδρικό σώμα δεν είναι αστείο!», απάντησε ο Σίνα.

Τελικά, ο Σίνα έφτασε με αργά και προσεκτικά βήματα στο κέντρο της σκηνής ολόγυμνος και κρατούσε μόνο ένα μεγάλο φάκελο που κάλυπτε τα επίμαχα σημεία.

