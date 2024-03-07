Julianne Moore, Jane Fonda and Emma Thompson δίνουν αγώνα κατά των πυρηνικών

Αστέρες όπως η Τζούλιαν Μουρ, η Τζέιν Φόντα και η Έμμα Τόμσον έχουν προσθέσει τα ονόματά τους σε μια ανοιχτή επιστολή και ζητούν από τους παγκόσμιους ηγέτες να τα καταργήσουν.

Καθώς η επιτυχημένη βιογραφική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer», η οποία αφηγείται την ιστορία για τον άνθρωπο που δημιούργησε την ατομική βόμβα -και προβλέπεται να κυριαρχήσει στα Όσκαρ αυτό το Σαββατοκύριακο- ένας «συνασπισμός» ηθοποιών και ακτιβιστών δημιουργήθηκε για να ενημερώσει τον κόσμο για τον σημερινό πυρηνικό κίνδυνο σε όλο τον κόσμο.

Η επιστολή υπενθυμίζει στον κόσμο ότι 13.000 πυρηνικά όπλα βρίσκονται στην κατοχή εννέα χωρών, με κάποια από αυτά να είναι 80 φορές πιο ισχυρά από αυτά που κατέστρεψαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945.

Julianne Moore, Jane Fonda and Emma Thompson among stars asking to ‘make nukes history’ https://t.co/05ZPohkWTQ — Guardian news (@guardiannews) March 6, 2024

«Ως καλλιτέχνες και υποστηρικτές, θέλουμε να υψώσουμε τη φωνή μας για να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι ενώ ο Οπενχάιμερ είναι παρελθόν, τα πυρηνικά όπλα δεν είναι», αναφέρεται στην επιστολή.

«Σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας, ακόμη και ένα πυρηνικό όπλο -στη στεριά, κάτω από τη θάλασσα, στον αέρα ή στο διάστημα- σημαίνει πάρα πολλά. Για να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, τις κοινότητές μας και τον κόσμο μας, πρέπει να απαιτήσουμε από τους παγκόσμιους ηγέτες να εργαστούν για να καταστήσουν τα πυρηνικά όπλα παρελθόν και να οικοδομήσουν ένα φωτεινότερο μέλλον».

Ο εγγονός του J Robert Oppenheimer, Charles, έχει επίσης προσθέσει το όνομά του στην επιστολή μαζί με μερικούς αστέρες της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων των Tony Goldwyn και Matthew Modine.

«Κάθε άνθρωπος πρέπει να ενημερωθεί για την απίστευτη καταστροφική δύναμη των πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Modine. «Η κατανόηση της απειλής φωτίζει τον δρόμο προς την εξάλειψή τους».

Άλλα ονόματα περιλαμβάνουν τους Michael Douglas, Ellen Burstyn, Alan Cumming, Bill Nye, Christoph Waltz, Lily Tomlin, Viggo Mortensen και Annie Lennox.

Αποτελεί μέρος μιας νέας εκστρατείας με τίτλο «Makes Nukes History», που ξεκίνησε από την Πρωτοβουλία για την Πυρηνική Απειλή. Με την απονομή των Όσκαρ στο Λος Άντζελες την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024, περίπου 1.000 αφίσες θα τοποθετηθούν σε όλη την πόλη για να περάσουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

