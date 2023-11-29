Julia Roberts: Δημοσίευσε φωτογραφία των διδύμων της για τα γενέθλιά τους

Η Τζούλια Ρόμπερτς γιόρτασε τα 19α γενέθλια των παιδιών της. Η διάσημη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των διδύμων της, Phinnaeus και Hazel, να κάθονται στην αγκαλιά της ως βρέφη.

«19. Δεν υπάρχουν λόγια για τη χαρά, τη διασκέδαση, την άγρια φασαρία της ζωής μαζί σας», έγραψε στην ανάρτησή της.

Julia Roberts posts throwback photo of twins Phinnaeus and Hazel for their 19th birthdays https://t.co/woqnBQ4Z9L pic.twitter.com/jRw5NjFUOp — Page Six (@PageSix) November 28, 2023

Η διάσημη ηθοποιός μοιράζεται, επίσης, τον 16χρονο γιο της, Henry, με τον σύζυγό της, Danny Mode, τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2002. Αν και δεν δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες με την οικογένειά της, φροντίζει να τους μνημονεύει σε ιδιαίτερες ημέρες.

«Όταν δεν εργάζομαι, είμαι νοικοκυρά πλήρους απασχόλησης», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο CBS, τον Οκτώβριο του 2022. «Δεν είναι κάθε μέρα ουράνιο τόξο και γατάκια, αλλά μου δίνει μεγάλη χαρά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.