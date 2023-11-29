Η Heidi Klum και η κόρη της, Leni, πόζαραν ξανά με εσώρουχα, για μια νέα εορταστική καμπάνια γνωστής εταιρείας εσωρούχων. Το 50χρονο μοντέλο και η 19χρονη κόρη της πρωταγωνιστούν σε μια σέξι φωτογράφιση και εντυπωσιάζουν με τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους.

Φορώντας μαύρα και κόκκινα εσώρουχα, μητέρα και κόρη «παίζουν» με τον φωτογραφικό φακό και αναστατώνουν τον ανδρικό πληθυσμό.

«Ω έλατο, ω έλατο, λατρεύω τη νέα σειρά εσωρούχων», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η Heidi Klum.

Η κοινή φωτογράφιση μητέρας και κόρης προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους σχολιαστές, με άλλους να τις επαινούν και άλλους να υποστηρίζουν ότι «είναι λίγο ανατριχιαστικό» να είναι δίπλα-δίπλα με εσώρουχα.

Πηγή: skai.gr

