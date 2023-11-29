Λογαριασμός
Heidi και Leni Klum: Μητέρα και κόρη σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα… μόνο με τα εσώρουχά τους

Η 50χρονη Heidi Klum ποζάρει ξανά με την 19χρονη κόρη της

Η Heidi Klum

Η Heidi Klum και η κόρη της, Leni, πόζαραν ξανά με εσώρουχα, για μια νέα εορταστική καμπάνια γνωστής εταιρείας εσωρούχων. Το 50χρονο μοντέλο και η 19χρονη κόρη της πρωταγωνιστούν σε μια σέξι φωτογράφιση και εντυπωσιάζουν με τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους. 

Η Heidi Klum και η Leni

Φορώντας μαύρα και κόκκινα εσώρουχα, μητέρα και κόρη «παίζουν» με τον φωτογραφικό φακό και αναστατώνουν τον ανδρικό πληθυσμό. 

Η Heidi Klum και η Leni

«Ω έλατο, ω έλατο, λατρεύω τη νέα σειρά εσωρούχων», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η Heidi Klum. 

Η Heidi Klum και η Leni

Η κοινή φωτογράφιση μητέρας και κόρης προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους σχολιαστές, με άλλους να τις επαινούν και άλλους να υποστηρίζουν ότι «είναι λίγο ανατριχιαστικό» να είναι δίπλα-δίπλα με εσώρουχα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

