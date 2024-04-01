Λογαριασμός
Βασίλης Ζούλιας στο Fay’s Time για την φωτιά στο ατελιέ: «Κάηκε δουλειά 15 ετών» - Δείτε το βίντεο

Μαζί με τον Περικλή Κονδυλάτο έλειπαν την ώρα της φωτιάς, αλλά μέσα στο ατελιέ υπήρχε συνεργείο για μια φωτογράφηση.

ζουλιας

Στάχτη έγινε το βεστιάριο και άλλο ένα δωμάτιο του ατελιέ του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια στο κέντρο της Αθήνας, από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα γραφεία.

«Κάηκε δουλειά 15 ετών που είχαμε κάνει με τον Περικλή Κονδυλάτο» δήλωσε ο σχεδιαστής σήμερα στο Fay’s Time, φανερά στεναχωρημένος. 

Οπως είπε, οι δύο σχεδιαστές έλειπαν την ώρα της φωτιάς αλλά μέσα στο ατελιέ υπήρχε συνεργείο για μια φωτογράφηση.

Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες και την έσβησε προτού εκείνη πάρει μεγαλύτερη έκταση.

«Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, υψηλή ραπτική 15 ετών έγινε στάχτη, πανάκριβα υφάσματα και ατελείωτες εργατοώρες» είπε από την πλευρά του ο Περικλής Κονδυλάτος.

«Το βεστιάριο ήταν το θησαυροφυλάκιο τους ατελιέ αλλά δεν ήταν ασφαλισμένο» δήλωσε ο Βασίλης Ζούλια

