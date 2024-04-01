Στάχτη έγινε το βεστιάριο και άλλο ένα δωμάτιο του ατελιέ του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια στο κέντρο της Αθήνας, από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα γραφεία.

«Κάηκε δουλειά 15 ετών που είχαμε κάνει με τον Περικλή Κονδυλάτο» δήλωσε ο σχεδιαστής σήμερα στο Fay’s Time, φανερά στεναχωρημένος.



Οπως είπε, οι δύο σχεδιαστές έλειπαν την ώρα της φωτιάς αλλά μέσα στο ατελιέ υπήρχε συνεργείο για μια φωτογράφηση.

Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες και την έσβησε προτού εκείνη πάρει μεγαλύτερη έκταση.

«Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, υψηλή ραπτική 15 ετών έγινε στάχτη, πανάκριβα υφάσματα και ατελείωτες εργατοώρες» είπε από την πλευρά του ο Περικλής Κονδυλάτος.

«Το βεστιάριο ήταν το θησαυροφυλάκιο τους ατελιέ αλλά δεν ήταν ασφαλισμένο» δήλωσε ο Βασίλης Ζούλια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.