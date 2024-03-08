Oscar 2024: Οι προβλέψεις μας για το ποιος θα φύγει με το χρυσό αγαλματίδιο

Η τελετή των Όσκαρ 2024 πλησιάζει... Η σοβαροφάνεια, η αρρενωπότητα και οι πυρηνικές βόμβες αποτελούν εύλογα οσκαρικά βραβεία, όπως φαίνεται, και όχι η κωμωδία με επίκεντρο τη γυναίκα. Το μνημειώδες εισπρακτικό επίτευγμα της Greta Gerwig με την εύθυμη, θεαματική «Barbie» ήταν το θέμα συζήτησης το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο του διπλού #Barbenheimer.
Όμως, καλώς ή κακώς, η Ακαδημία μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δούμε πολλές εκπλήξεις στη φετινή εκδήλωση.
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του «Hollywood Reporter», Scott Feinberg, η θανατηφόρα-δυνατή ταινία του Jonathan Glazer για το Ολοκαύτωμα, «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» («The Zone of Interest») είναι έτοιμη να κάνει μια τεράστια ανατροπή και να κερδίσει το βραβείο για την «καλύτερη ταινία».
Αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια μεγαλειώδη νίκη ενός μεγάλου δημιουργού και πόσο αξιοσημείωτο είναι να βλέπουμε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς Βρετανούς σκηνοθέτες, τον Γκλέιζερ και τον Κρίστοφερ Νόλαν, στην κορυφή του Χόλιγουντ.
H κωμωδία «The Holdovers» του Alexander Payne έχει κερδίσει αθόρυβα καρδιές και μυαλά με τη συμπαθητική και ανθρώπινη μελέτη της μοναξιάς, με υπέροχες ερμηνείες από τους Da'Vine Joy Randolph, Paul Giamatti και τον πρωτοεμφανιζόμενο Dominic Sessa. Αυτή η ταινία έχει αρχίσει να συζητιέται από τους ψηφοφόρους των Όσκαρ.
Κι όμως, ο μεγαλύτερος νικητής θα μπορούσε να είναι το «Poor Things» του «δικού» μας Γιώργου Λάνθιμου, με την εκπληκτική και λαμπρή ερμηνεία της Έμα Στόουν ως βικτοριανής γυναίκας που «αναστήθηκε» από τους νεκρούς σε ένα παράξενο πείραμα Φρανκενστάιν.
Όλα μπορούν να συμβούν, ωστόσο όλοι είναι, σχεδόν, πεπεισμένοι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα φύγει από την αίθουσα με πολλά… αγαλματάκια (6 έως 8).
Best picture
Θα κερδίσει: Oppenheimer
Θα πρέπει να κερδίσει: Oppenheimer
Θα έπρεπε να είναι υποψήφια η ταινία: The Eight Mountains
Best director (Καλύτερος σκηνοθέτης)
- Θα κερδίσει: Ο Κρίστοφερ Νόλαν, Oppenheimer
- Θα έπρεπε να κερδίσει: Jonathan Glazer, The Zone of Interest
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Robin Campillo, Red Island
Καλύτερος ηθοποιός
- Θα κερδίσει: Cillian Murphy για το Oppenheimer
- Θα έπρεπε να κερδίσει: Paul Giamatti για το The Holdovers
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Joaquin Phoenix για τον Ναπολέοντα
Καλύτερη ηθοποιός
- Θα κερδίσει: Emma Stone για το Poor Things
- Θα έπρεπε να κερδίσει: Emma Stone για το Poor Things
Καλύτερος ηθοποιός Β΄ ανδρικού ρόλου
- Θα κερδίσει: Robert Downey Jr για το Oppenheimer
- Θα πρέπει να κερδίσει: Ryan Gosling για την ταινία Barbie
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: John Magaro για το Past Lives
Καλύτερη ηθοποιός Β΄ γυναικείου ρόλου
- Θα κερδίσει: Da'vine Joy Randolph για το The Holdovers
- Θα πρέπει να κερδίσει: Da'vine Joy Randolph για το The Holdovers
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Sandra Hüller για The Zone of Interest
Καλύτερης ταινίας animation
Θα κερδίσει: The Boy and the Heron
Πρέπει να κερδίσει: The Boy and the Heron
Θα έπρεπε να είναι υποψήφια η ταινία: Orion and the Dark
Καλύτερου ντοκιμαντέρ
- Θα κερδίσει: Mstyslav Chernov για τις 20 ημέρες στη Μαριούπολη
- Θα πρέπει να κερδίσει: Mstyslav Chernov
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Steve McQueen για το Occupied City
Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου
- Θα κερδίσει: Justine Triet για το Anatomy of a Fall
- Θα έπρεπε να κερδίσει: Celine Song για το Past Lives
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφιοι: Robin Campillo, Gilles Marchand και Jean-Luc Raharimanana για το Red Island
Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου
- Θα κερδίσει: Jonathan Glazer για The Zone of Interest
- Θα πρέπει να κερδίσει: Jonathan Glazer για The Zone of Interest
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Tina Satter για το Reality
Best cinematography
- Θα κερδίσει: Hoyte van Hoytema για το Oppenheimer
- Θα πρέπει να κερδίσει: Robbie Ryan για το Poor Things
- Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Łukasz Żal για The Zone of Interest
Η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Μαρτίου.
