Oscar 2024: Οι προβλέψεις μας για το ποιος θα φύγει με το χρυσό αγαλματίδιο

Η τελετή των Όσκαρ 2024 πλησιάζει... Η σοβαροφάνεια, η αρρενωπότητα και οι πυρηνικές βόμβες αποτελούν εύλογα οσκαρικά βραβεία, όπως φαίνεται, και όχι η κωμωδία με επίκεντρο τη γυναίκα. Το μνημειώδες εισπρακτικό επίτευγμα της Greta Gerwig με την εύθυμη, θεαματική «Barbie» ήταν το θέμα συζήτησης το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο του διπλού #Barbenheimer.

Όμως, καλώς ή κακώς, η Ακαδημία μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δούμε πολλές εκπλήξεις στη φετινή εκδήλωση.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του «Hollywood Reporter», Scott Feinberg, η θανατηφόρα-δυνατή ταινία του Jonathan Glazer για το Ολοκαύτωμα, «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» («The Zone of Interest») είναι έτοιμη να κάνει μια τεράστια ανατροπή και να κερδίσει το βραβείο για την «καλύτερη ταινία».

Αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια μεγαλειώδη νίκη ενός μεγάλου δημιουργού και πόσο αξιοσημείωτο είναι να βλέπουμε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς Βρετανούς σκηνοθέτες, τον Γκλέιζερ και τον Κρίστοφερ Νόλαν, στην κορυφή του Χόλιγουντ.

H κωμωδία «The Holdovers» του Alexander Payne έχει κερδίσει αθόρυβα καρδιές και μυαλά με τη συμπαθητική και ανθρώπινη μελέτη της μοναξιάς, με υπέροχες ερμηνείες από τους Da'Vine Joy Randolph, Paul Giamatti και τον πρωτοεμφανιζόμενο Dominic Sessa. Αυτή η ταινία έχει αρχίσει να συζητιέται από τους ψηφοφόρους των Όσκαρ.

Κι όμως, ο μεγαλύτερος νικητής θα μπορούσε να είναι το «Poor Things» του «δικού» μας Γιώργου Λάνθιμου, με την εκπληκτική και λαμπρή ερμηνεία της Έμα Στόουν ως βικτοριανής γυναίκας που «αναστήθηκε» από τους νεκρούς σε ένα παράξενο πείραμα Φρανκενστάιν.

Όλα μπορούν να συμβούν, ωστόσο όλοι είναι, σχεδόν, πεπεισμένοι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα φύγει από την αίθουσα με πολλά… αγαλματάκια (6 έως 8).

Best picture

Θα κερδίσει: Oppenheimer

Θα πρέπει να κερδίσει: Oppenheimer

Θα έπρεπε να είναι υποψήφια η ταινία: The Eight Mountains

Best director (Καλύτερος σκηνοθέτης)

Θα κερδίσει: Ο Κρίστοφερ Νόλαν, Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, Oppenheimer Θα έπρεπε να κερδίσει: Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Jonathan Glazer, The Zone of Interest Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Robin Campillo, Red Island

Καλύτερος ηθοποιός

Θα κερδίσει: Cillian Murphy για το Oppenheimer

Cillian Murphy για το Oppenheimer Θα έπρεπε να κερδίσει: Paul Giamatti για το The Holdovers

Paul Giamatti για το The Holdovers Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Joaquin Phoenix για τον Ναπολέοντα

Καλύτερη ηθοποιός

Θα κερδίσει: Emma Stone για το Poor Things

Emma Stone για το Poor Things Θα έπρεπε να κερδίσει: Emma Stone για το Poor Things

Καλύτερος ηθοποιός Β΄ ανδρικού ρόλου

Θα κερδίσει: Robert Downey Jr για το Oppenheimer

Robert Downey Jr για το Oppenheimer Θα πρέπει να κερδίσει: Ryan Gosling για την ταινία Barbie

Ryan Gosling για την ταινία Barbie Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: John Magaro για το Past Lives

Καλύτερη ηθοποιός Β΄ γυναικείου ρόλου

Θα κερδίσει: Da'vine Joy Randolph για το The Holdovers

Da'vine Joy Randolph για το The Holdovers Θα πρέπει να κερδίσει: Da'vine Joy Randolph για το The Holdovers

Da'vine Joy Randolph για το The Holdovers Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Sandra Hüller για The Zone of Interest

Καλύτερης ταινίας animation

Θα κερδίσει: The Boy and the Heron

Πρέπει να κερδίσει: The Boy and the Heron

Θα έπρεπε να είναι υποψήφια η ταινία: Orion and the Dark

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Θα κερδίσει: Mstyslav Chernov για τις 20 ημέρες στη Μαριούπολη

Mstyslav Chernov για τις 20 ημέρες στη Μαριούπολη Θα πρέπει να κερδίσει: Mstyslav Chernov

Mstyslav Chernov Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Steve McQueen για το Occupied City

Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου

Θα κερδίσει: Justine Triet για το Anatomy of a Fall

Justine Triet για το Anatomy of a Fall Θα έπρεπε να κερδίσει: Celine Song για το Past Lives

Celine Song για το Past Lives Θα έπρεπε να είναι υποψήφιοι: Robin Campillo, Gilles Marchand και Jean-Luc Raharimanana για το Red Island

Καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου

Θα κερδίσει: Jonathan Glazer για The Zone of Interest

Jonathan Glazer για The Zone of Interest Θα πρέπει να κερδίσει: Jonathan Glazer για The Zone of Interest

Jonathan Glazer για The Zone of Interest Θα έπρεπε να είναι υποψήφια: Tina Satter για το Reality

Best cinematography

Θα κερδίσει: Hoyte van Hoytema για το Oppenheimer

Hoyte van Hoytema για το Oppenheimer Θα πρέπει να κερδίσει: Robbie Ryan για το Poor Things

Robbie Ryan για το Poor Things Θα έπρεπε να είναι υποψήφιος: Łukasz Żal για The Zone of Interest

Η απονομή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Μαρτίου.

