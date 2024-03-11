Η Έμμα Στόουν έλαβε το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου —για δεύτερη φορά—, για την ερμηνεία της στην μπαρόκ κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Ήδη βραβευμένη για τον ρόλο της στην ταινία «La La Land», η 35χρονη αμερικανίδα ηθοποιός αυτή τη φορά ενσάρκωσε μια αυτόχειρα την οποία επαναφέρει στη ζωή εκκεντρικός επιστήμονας εμφυτεύοντάς της εγκέφαλο αγέννητου εμβρύου και ξεκινά να ανακαλύπτει τη ζωή από την αρχή, χωρίς αιδώ ή προκαταλήψεις.

Επικράτησε των Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Σάντρα Χούλερ («Ανατομία μιας πτώσης»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro») και Ανέτ Μπένινγκ («Nyad»).

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου κατέκτησε άλλα τρία Οσκαρ στις κατηγορίες Σκηνογραφίας, Κομμώσεις-Μακιγιάζ και Σχεδιασμό Κοστουμιών.

Οι νικητές Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph, Emma Stone, και Cillian Murphy ποζάρουν με το αγαλματίδιο τους

Καλύτερη ταινία το Oppenheimer που σάρωσε με 7 Όσκαρ

Το φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του τη βραδιά που εξασφάλισε συνολικά επτά αγαλματίδια.

Το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίστηκε με διθυράμβους από την κριτική και γνώρισε εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επικράτησε των «Μπάρμπι», «Ανατομία μιας πτώσης», «Poor things» και «Τα παιδιά του χειμώνα», μεταξύ άλλων, μια χρονιά που γενικά οι ταινίες χαρακτηρίστηκαν υψηλού βαθμού ποιότητας.

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου στον Κίλιαν Μέρφι για το «Οπενχάιμερ», για την ενσάρκωση του πατέρα της ατομικής βόμβας.

Ο 47χρονος, που ερμηνεύει με τον παράδοξα εύθραυστο τρόπο του τον φυσικό που ανέτρεψε την ιστορία, επικράτησε των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έλαβε το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Το μάλλον απρόβλεπτο, ραφιναρισμένο μπλοκμπάστερ, το οποίο έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, είχε μετατρέψει ήδη τον 53χρονο αμερικανοβρετανό σκηνοθέτη στο φαβορί των βραβείων.

Επικράτησε των Μάρτιν Σκορσέζε («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας πτώσης»), Γιώργου Λάνθιμου («Poor Things») και Μπράντλι Κούπερ («Maestro»).

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έλαβε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα.

Η παρουσία του στο πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας το οποίο φιλοτέχνησε ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι καθοριστική για την ταπείνωση του επιστήμονα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επέτρεψε στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ να επικρατήσει των άλλων διεκδικητών του βραβείου, των Ράιαν Γκόσλινγκ («Μπάρμπι»), Ρόμπερτ ντε Νίρο («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Μαρκ Ράφαλο («Poor things») και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»).

Τα κυριότερα βραβεία

Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου στη Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ («Τα παιδιά του χειμώνα»)

Η Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ έλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Όσκαρ ξένης ταινίας στη «Ζώνη του Ενδιαφέροντος»

Το βρετανικό φιλμ «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (The Zone of Interest, σκηνοθεσία Τζόναθαν Γκλέιζερ) έλαβε Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας: πρόκειται για το σουρεαλιστικό χρονικό της ανέμελης ζωής μιας οικογένειας ναζί σε βίλα πλάι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης-εξόντωσης Άουσβιτς.

Η ταινία θίγει τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φράκτη του οικογενειακού κήπου, αλλά ποτέ δεν εμφανίζεται. Αυτή η αφήγηση της κοινοτοπίας του κακού επικράτησε των άλλων ταινιών που διαγωνίζονταν, των «Io Capitano» (Ιταλία), «Perfect Days» (Ιαπωνία), «Στο γραφείο των καθηγητών» (Γερμανία) και «Society of the Snow» (Ισπανία).

Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου στην «Ανατομία μιας πτώσης»

Η γαλλική ταινία «Ανατομία μιας πτώσης» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, για το δικαστικό δράμα με σκηνικό ακροαματική διαδικασία όπου συγγραφέας βρίσκεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της.

Η Ζιστίν Τριέ, που σκηνοθέτησε την ταινία, μοιράζεται το βραβείο με τον σύντροφό της Αρτίρ Αραρί, με τον οποίο συνυπέγραψαν το σενάριο-που δημιούργησαν εν μέσω της πανδημίας. Το φιλμ, που έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ανατέμνει την διάλυση ενός γάμου κι αφήνει πάντα να πλανώνται αμφιβολίες για την αλήθεια.

Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον στο φιλμ «Το αγόρι και ο ερωδιός» του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Το φιλμ «Το αγόρι και ο ερωδιός», το πιο πρόσφατο έργο του ιάπωνα μετρ του μάνγκα Χαγιάο Μιγιαζάκι, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον.

Η ταινία φαντασίας, πιθανόν η τελευταία του 83χρονου δημιουργού, έκανε την έκπληξη, επικρατώντας του φαβορί, που ήταν η ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Οι άλλες τρεις ταινίες που διεκδικούσαν το αγαλματίδιο ήταν οι «Nimona», «Στο στοιχείο τους» («Elemental», στούντιο Pixar) και «Robot dreams».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

