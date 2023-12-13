George Clooney για Amal: Καλύτερα να μαγειρεύω εγώ, αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι…

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, σκηνοθέτης και παραγωγός του «The Boys in the Boat», μίλησε για τις μαγειρικές… ικανότητες της συζύγου του, Αμάλ, στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες. Για την ακρίβεια, ο ηθοποιός αστειεύτηκε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η μαγειρική της Αμάλ «σκοτώνει»!

«Η σύζυγός μου, η οποία είναι μια λαμπρή δικηγόρος, είναι από τις μεγαλύτερες δικηγόρους του κόσμου, αλλά καλύτερα να μαγειρεύω εγώ, αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι», δήλωσε ο ηθοποιός.

George Clooney pokes fun at wife Amal's cooking and says his kids have no idea that he's famous! ☺️ Full interview: https://t.co/dlCw7o2Rh6 pic.twitter.com/irf6J1CkrJ — ExtraTV (@extratv) December 12, 2023

Μάλιστα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να υπάρχει στο μενού τους για τις γιορτές, αποκάλυψε ότι φέτος θα μαγειρέψει μια μικρή χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα, παρόμοια με αυτή που έφτιαξε την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και έχει δύο παιδιά, περπάτησε στο κόκκινο χαλί χέρι-χέρι πριν από την εκδήλωση.

Τέλος, ο ηθοποιός μεταξύ άλλων, είπε ότι πολλές φορές ντρέπεται να ποζάρει δίπλα στη σύζυγό του και πως δεν έχει τόση αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή του. Σε αντίθεση, βέβαια, με την Αμάλ που κλέβει πάντα την παράσταση με τις δημιουργίες σχεδιαστών που επιλέγει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.