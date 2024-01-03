H διάσημη ηθοποιός Μισέλ Γιο έγινε γιαγιά!

Η Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh) δηλώνει ενθουσιασμένη που έγινε γιαγιά, καθώς με τον ερχομό του νέου έτους ο γιος του συζύγου της Νικολά Τοτ (Nicolas Todt) απέκτησε το πρώτο του μωρό!

«Ένα μικρό θαύμα την πρώτη μέρα του 2024, είμαστε πραγματικά τόσο ευλογημένοι... Δεν μπορώ να σας πω πόσο ευτυχισμένη είμαι για αυτό το πολύ ιδιαίτερο δώρο χαράς», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα που συνόδεψε την πρώτη φωτογραφία του μωρού, στο Ιnstagram. Λίγο αργότερα μοιράστηκε περισσότερα στιγμιότυπα με την ίδια να ευχαριστεί τους ευτυχισμένους γονείς και να δηλώνει μαζί με τον σύζυγό της πόσο ευτυχισμένοι και περήφανοι νιώθουν με την άφιξη του Μαξίμ.

Ο Νικολά Τοτ σε δική του ανάρτηση στο Instagram σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η μητέρα και το μωρό είναι πολύ καλά. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα τη χρονιά!».

Το 2023 ήταν για την διάσημη ηθοποιό μία από τις καλύτερες χρονιές της ζωής της, αφού έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Εverything Everywhere All at Once», ενώ μετά από 6.992 ημέρες κοινής συμβίωσης παντρεύτηκε τον πρώην CEO της Ferrari Ζαν Τοντ(Jean Todt), στη Γενεύη της Ελβετίας, όπως ανέφερε το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

