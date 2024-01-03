Στο χλιδάτο Ντουμπάι πέρασε τις γιορτές της πρωτοχρονιάς και τα γενέθλια της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
Το γνωστό μοντέλο, influencer και πρώην παίκτρια του My style rocks βρέθηκε στο Ντουμπάι με φίλους, ανάμεσά τους ο Γιώργος Λιάγκας και ο Χάρης Σιανίδης.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φυσικά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media.
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, με τον Γιώργο Λιάγκα γευμάτισαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο ελληνικό εστιατόριο «Μύλος»
