Στο χλιδάτο Ντουμπάι πέρασε τις γιορτές της πρωτοχρονιάς και τα γενέθλια της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Το γνωστό μοντέλο, influencer και πρώην παίκτρια του My style rocks βρέθηκε στο Ντουμπάι με φίλους, ανάμεσά τους ο Γιώργος Λιάγκας και ο Χάρης Σιανίδης.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φυσικά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media.

View this post on Instagram «First Birthday Girl of the year. Happy 31. Αν μπορούσα να διαλέξω την ημέρα των γενεθλίων μου θα διάλεγα ακριβώς αυτή την ημέρα. Γιατί μαζί με το νέο χρόνο κάθε τέτοια μέρα μεγαλώνω και εγώ και έτσι κάνω έναν απολογισμό και βλέπω πιο ξεκάθαρα το μέλλον μπροστά μου. Εύχομαι Υγεία, στιγμές που θα με συναρπάζουν, δάκρυα μόνο από συγκίνηση και αληθινούς ανθρώπους με ζεστές καρδιές στη ζωή μου. Είμαι υπερήφανη για την γυναίκα που εξελίσσομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. A post shared by Αλεξάνδρα Παναγιώταρου (@alexandra__panagiotarou)

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, με τον Γιώργο Λιάγκα γευμάτισαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο ελληνικό εστιατόριο «Μύλος»

Πηγή: skai.gr

