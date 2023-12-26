Η Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τον μόνο τρόπο που μπορεί ένα supermodel: με μπικίνι σε κάποια εξωτική παραλία της Καραϊβικής.

Η 50χρονη θεά της πασαρέλας ευχήθηκε καλές γιορτές στους followers της με μια ανάρτηση από τις πολυτελείς χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Σεντ Μπαρτς με τον σύζυγό της Tom Kaulitz, 34 ετών.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του κάτω από το ήλιο σαν παιδιά, με αγκαλίτσες, κάνοντας κούνια, ποζάροντας με χιούμορ και ανταλλάσσοντας πεταχτά φιλιά.



Πηγή: skai.gr

