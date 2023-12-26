Λογαριασμός
Τα Χριστούγεννα της Χάιντι Κλουμ στην Καραϊβική – Αγκαλίτσες και φιλάκια με τον άντρα της

Η 50χρονη θεά της πασαρέλας ευχήθηκε καλές γιορτές στους followers της με μια ανάρτηση από τις πολυτελείς διακοπές της στο Σεντ Μπαρτς

χαιντι κλοθμ

Η Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τον μόνο τρόπο που μπορεί ένα supermodel: με μπικίνι σε κάποια εξωτική παραλία της Καραϊβικής.

Η 50χρονη θεά της πασαρέλας ευχήθηκε καλές γιορτές στους followers της με μια ανάρτηση από τις πολυτελείς χριστουγεννιάτικες διακοπές της στο Σεντ Μπαρτς με τον σύζυγό της Tom Kaulitz, 34 ετών.

klum

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του κάτω από το ήλιο σαν παιδιά, με αγκαλίτσες,  κάνοντας κούνια, ποζάροντας με χιούμορ και ανταλλάσσοντας πεταχτά φιλιά. 

