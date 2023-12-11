Οι ταινίες, "Barbie" και "Oppenheimer" είναι οι ταινίες που πρωταγωνιστούν στις φετινές υποψηφιότητες στα βραβεία Golden Globe, με εννέα και οκτώ υποψηφιότητες αντίστοιχα.

Επίσης, οι ταινίες "Killers of the Flower Moon" και "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου είναι μεταξύ των διεκδικητών, με επτά υποψηφιότητες το καθένα.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες στις 7 Ιανουαρίου.

Στην τηλεόραση το «Succession» παίρνει 9 υποψηφιότητες, το «The Bear» όπως και το «Only Murders in the Building» 5 και το «Στέμμα» περιορίζεται στις 4.

Τρεις από τις εννέα υποψηφιότητες της Barbie είναι για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι - δηλαδή το Dance The Night της Dua Lipa, το I'm Just Ken του Ryan Gosling και το What Was I Made For; από την Billie Eilish.

Το Oppenheimer είναι υποψήφιο για κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα - μια νέα κατηγορία που εισήχθη για την τελετή του 2024, η οποία στοχεύει να δώσει μεγαλύτερη αναγνώριση σε ταινίες δημοφιλείς στο κοινό.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι υποψήφιος για την καλύτερη σκηνοθεσία, ενώ η Έμιλι Μπλαντ ήταν επίσης υποψήφια για τον δεύτερο ρόλο της στην ταινία.

Ο Cillian Murphy είναι ένας από τους έξι υποψηφίους καλύτερου ηθοποιού σε δράμα για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία για τον J Robert Oppenheimer.

Άλλοι υποψήφιοι στην κατηγορία είναι ο Bradley Cooper στο Maestro, ο Colman Domingo στο Rusin και ο Andrew Scott στο All of Us Strangers, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η Elizabeth Debicki στο The Crown, η Rosamund Pike στο Saltburn και η Meryl Streep για τον ρόλο της στο Only Murders in the Building έχουν προταθεί για καλύτερους δεύτερους ρόλους.

Με 33 υποψηφιότητες, η Meryl Streep είναι ο κάτοχος του ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες.

Η Taylor Swift έλαβε επίσης την πέμπτη υποψηφιότητά της, αυτή τη φορά στη νέα κατηγορία box office, για το Taylor Swift: The Eras Tour. Οι προηγούμενες υποψηφιότητες της ήταν όλες για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Μία ακόμη κατηγορία που προστέθηκε πρόσφατα για το 2024 είναι η καλύτερη απόδοση σε stand-up comedy. Οι Ricky Gervais, Trevor Noah και Amy Schumer είναι μεταξύ των υποψηφίων.

Πηγή: skai.gr

