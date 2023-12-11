Γεμάτη λάμψη ήταν η τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Στοκχόλμης. Σημειώνεται ότι τα εμβληματικά βραβεία απονέμονται, από το 1901, στους νικητές τους σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιείται στις 10 Δεκεμβρίου, την επέτειο θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ.

Στην τελετή έδωσε το παρών ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος, η βασίλισσα Σίλβια, η διάδοχος του θρόνου πριγκίπισσα Βικτώρια, ο πρίγκιπας Ντάνιελ, ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιππος και η πριγκίπισσα Σοφία με τις κυρίες να κλέβουν τις εντυπώσεις με τις δημιουργίες τους, τα κοσμήματα από διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους και τις ξεχωριστές τιάρες τους.

Μετά την απονομή πραγματοποιήθηκε επίσημο δείπνο στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης για τους βραβευθέντες, το Ίδρυμα Νόμπελ και τη Βασιλική Οικογένεια της Σουηδίας.

Σύμφωνα με το Daily Mail o βασιλιάς κάθισε με την βραβευμένη στη φυσική Αν Λ' Ουιγιέ(Anne L'Huillier) ενώ η πριγκίπισσα Βικτώρια ανάμεσα στον διάσημο χημικό Μπούντι Μπαουέντι(Moungi Bawendi) και τον κορυφαίο φυσικό Πιερ Αγκοστίνι(Pierre Agostini).

Για την κορυφαία εκδήλωση η βασίλισσα Σίλβια επέλεξε μία μάξι δημιουργία σε ροζ χρώμα και την εντυπωσιακή τιάρα «Nine Pronged Tiara» η οποία κατασκευάστηκε περίπου το 1860 για την πριγκίπισσα Σοφία του Νασσάου. Η πριγκίπισσα Βικτώρια φόρεσε μία μοβ ασύμμετρη δημιουργία, εντυπωσιακά κοσμήματα από διαμάντια και αμέθυστο και την τιάρα «Amethyst Parure» ενώ η πριγκίπισσα Σοφία φόρεσε ένα όμορφο μαύρο φόρεμα και τη γαμήλια τιάρα της με σμαράγδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

