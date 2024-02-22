Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια εμμονή και μια νέα τάση στους άνδρες. Δεν δίνουν προσοχή μόνο στη μόδα, τα αρώματα και τα καλλυντικά για το δέρμα, αλλά αναζητούν επίσης τρόπους για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, συμπεριλαμβανομένης και μιας χειρουργικής επέμβασης.

Τα δημόσια πρόσωπα, ιδίως οι ποδοσφαιριστές, χρησιμεύουν συχνά ως πρότυπα από αυτή την άποψη, και ένα τέτοιο πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ και δύο δεκαετίες είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, παρά την απόσυρσή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Post», ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει γίνει έμπνευση για πολλούς άνδρες που επιθυμούν να αποκτήσουν το σχήμα των θηλών του.

Οι χειρουργοί στη Νέα Υόρκη έχουν παρατηρήσει αυτή την τάση και έχουν δει αύξηση των αιτημάτων για μια συγκεκριμένη επέμβαση που έχει ως στόχο να επιτύχει θηλές παρόμοιες με αυτές του Μπέκαμ, η οποία κοστίζει, περίπου, 5.000 δολάρια.

Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τη μείωση του μεγέθους των θηλών για να γίνουν συμμετρικές και τη διαμόρφωσή τους σε σχήμα «αμυγδάλου», όπως και του Μπέκαμ.

Ο Dr. Marc Everett, πλαστικός χειρουργός στο Μανχάταν, επιβεβαίωσε στη «Daily Mail» ότι έχει αυξηθεί αισθητά ο αριθμός των ανδρών που ζητούν χειρουργική επέμβαση στις θηλές για να μιμηθούν την εμφάνιση του πρώην ποδοσφαιριστή.

Πηγή: skai.gr

